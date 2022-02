GF Vip, Soleil Sorgè su Alex Belli: "Per me è chiusa, non mi interessa più"

Nuovo clamoroso dietrofront di Soleil Sorgè che, durante l’ultima diretta del “Grande Fratello Vip”, ha cambiato idea nei confronti di Alex Belli. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” infatti ammette di non averlo mai amato sentimentalmente, sottolineando che ormai si tratta di una storia chiusa.

“Alex ha fallito se il suo intento era quello di venire qui a cercare una mia conferma sentimentale, di sentirsi dire che lo amavo” afferma Soleil come riportato testualmente dal sito “Fanpage” che poi aggiunge: “Sono sempre stata molto chiara su quello che ho provato e su quello che non provo. Sono sempre stata molto coerente“.

Secondo l’italoamericana: “Voleva che ammettessi di amarlo. Io ho detto di amarlo come persona. C’è grande differenza. Essere innamorato è un altro livello, rispetto ad apprezzare una persona. Per me è chiusa. Non mi interessa più, perché ha rovinato tutto“. Si chiude quindi il capitolo dedicato ad Alex Belli, e quindi salvo un ulteriore colpo di scena difficilmente vedremo uniti il triangolo amoroso formato dall’attore e da Delia Duran fuori dagli studi di Cinecittà.

Per Soleil comunque non si discute solamente della sua presunta storia d’amore con Alex Belli, siccome durante la diretta riceve la lettera da parte della zia. Qui il suo parente ammette di essere rimasta molto preoccupata per come stava andando la propria avventura al “GF Vip”, siccome più volte ha visto una donna che aveva smesso di amarsi.

Conquista la diretta anche per lo scontro formato da lei e Katia Ricciarelli contro il duo formato Manila Nazzaro e Miriana Trevisan, ma Alfonso Signorini prova soprattutto a indagare sul suo presunto fidanzato. Su questo fantomatico uomo non si sa ancora nulla, dal momento che Soleil ha provato in ogni modo a mantenere in segreto questa relazione, ma sicuramente il conduttore proverà a indagare già dalle prossime dirette del “GF Vip”.