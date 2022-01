GF Vip, Soleil Sorgè su Alex Belli e Delia Duran: "Ritorneranno insieme e vivranno felici e scontenti"

Nei giorni scorsi ha fatto scalpore le dichiarazioni di Delia Duran, una delle concorrenti del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini, in cui annuncia durante una chiacchierata con Katia Ricciarelli di aver deciso di lasciare definitivamente il suo compagno Alex Belli.

La modella venezuela è completamente esplosa dopo l’aereo fatto partire dai fan e dedicato a Soleil Sorgè e Alex Belli. Fino a questo momento Delia sta continuando su questa linea di pensiero, ma per l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” ben presto la sua “rivale” nella Casa cambierà idea decidendo di perdonarlo e continuare la loro relazione.

Il pensiero di Soleil su Alex Belli e Delia Duran

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage” Soleil crede che ormai Alex e Delia stiano portando avanti una farsa, proprio per questo motivo si dichiara convinto di un loro ricongiungimento già nelle prossime settimane, magari con una super ospitata dell’attore negli studi di Cinecittà.

L’italoamericana, oltre a sparare questa sua ipotesi, prova anche a immaginare come andranno le cose: “Vi spiego cosa succederà. Ci sarà un momento dove lei realizzerà che è ancora innamorata e non lo vuole più lasciare. Lui la riprenderà, grande scena d’amore di riconquista e di dimostrazione d’amore del loro matrimonio, tipo super teatrale ‘oh mio Dio ti amo’. Faranno un minimo litigio iniziale, però poi finisce con un bacio e ‘ti prendo sei mio’ e poi vivranno felici e scontenti“.

Un’ipotesi al momento abbastanza azzardata ma non del tutto impossibile da far realizzare. Infatti Alex Belli, con un tweet, si è autoinvitato per poter entrare nella casa come ospite del “GF Vip”: “Se non mi viene di andare dentro la Casa a riprendermela? Ma certo, ci andrei adesso, spaccherei la porta per rientrare a riprendermela”. E, in assenza di dinamiche davvero interessanti, Signorini chiamerà di certo l’attore.