GF Vip, Soleil Sorgè si confronta in maniera pacifica con gli altri vipponi e smonta i piani di Signorini

Alla vigilia molti telespettatori, compreso Alfonso Signorini, si sarebbero aspettati un confronto piuttosto acceso tra Soleil Sorgè con gli altri vipponi all’interno della casa, ma i risultati per il conduttore sono stati deludenti. L’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” infatti, oltre a essere poco incline nel chiarire le problematiche nate nelle scorse settimane con alcuni concorrenti, decide di spezzare una lancia a favore di tutti.

“Avevo tantissime cose da dirvi, siete meravigliosi. Ci tenevo a farvi questa sorpresa per farvi un grande in bocca al lupo“ Soleil in questa circostanza sembra essere una persona totalmente diversa da quella conosciuta nella casa: “Voglio ringraziarvi per il belle e il brutto che avete detto”.

Il monologo di Soleil dura per un paio di minuti e, appena Signorini si accorge che gli animi non si accendono, prova a metterci il suo zampino: “Quando Manila ha tirato fuori il tuo nome, tu hai fatto una faccia che parlava e non c’era gioia e ringraziamento. Eri inca**ata nera. Mi dici perché?”.

Sonia Bruganelli prova a entrare nella discussione per metterci un po’ di pepe, ma Soleil continua imperterrita per la propria strada: “C’era chi era felice di farmi rischiare di uscire. Hanno scelto di nominarmi quando rischiavo di uscire. Ma ora non me ne può fregare di meno“.

Interviene dagli studi l’altra opinionista Adriana Volpe, ove ammette di essere rimasta molto sorpresa per come si sta comportando: “Per un attimo ho pensato che nel deserto ci sei stata tu e non Alex. Ora ti vediamo con occhi diversi, ma lo studio è attonito. Ti aspettavamo con il coltello tra i denti“.

Il conduttore quindi, con un mix di delusione e rabbia, chiude il confronto di Soleil con gli altri concorrenti all’interno della casa, aggiungendo che se l’influencer si fosse comportata in questa maniera “mielosa” dal primo giorno non sarebbe arrivata fino a quel punto.