GF Vip, Soleil Sorgè si confronta con Alex Belli: "Non mi sono mai innamorata di te, sei tu che hai sbandato"

Durante le scorse settimane Soleil Sorgè ha chiuso a ogni titpo di rapporto con Alex Belli, affermando di non aver mai provato un forte sentimento nei suoi confronti. In più rivela di non voler neanche più un’amicizia, dal momento che vuole rispettare la sua relazione con Delia Duran.

Intanto nel corso del 7 marzo Alex Belli entra nella casa del “Grande Fratello Vip” come ospite, avendo inizialmente un confronto con l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”. Tuttavia, nonostante l’attore decide di presentarsi con un discorso piuttosto importante, Soleil pare che abbia davvero voltato pagina e di non volerne sapere più niente di questa conoscenza.

Il confronto tra Soleil Sorgè e Alex Belli

Come riportato testualmente dal sito “Tv Blog“, il discorso viene aperto proprio da Alex Belli, in cui afferma che Soleil, durante la sua partecipazione da “guest star”, chiedeva di rimettere a posto il proprio matrimonio e riequilibrare l’amore con Delia Duran, mentre in realtà nella casa si comportava in maniera totalmente diversa.

“La mia vita e il mio cuore ha avuto sempre una direzione: Delia, la persona che mi completa e con cui ho deciso di costruire una famiglia con tutte le sfaccettature del nostro rapporto” a dispetto delle belle parole a Soleil ribadisce nuovamente il proprio amore alla modella venezuelana, sottolineando comunque che gli rimarrà nel cuore: “L’immagine di un’amazzone e guerriera che si protegge con la sua corazza, ma che cela dentro di sé un animo generoso e sensibile. Ricordati una frase che abbiamo sempre detto: amare non è un reato“.

Soleil, proprio sul termine amore, ci tiene a smentire un fatto importante: “Alex, io non mi sono mai innamorato di te altrimenti avrei fatto di tutto per renderlo estreamamente aperto. Veramente sei tu che hai sbandato. Ti spiego perché non voglio avere un legame con te: l’amicizia ha lo stesso valore dell’amore. […] Siamo arrivati insieme ad una conclusione: come amica ho amato Alex per come l’uomo che ho conosciuto, ma tutto questo è venuto a mancare quando ti ho visto fare cose solo per show”.