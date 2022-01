GF Vip, Soleil Sorgè si allontana da Alex Belli: "Non lo amo, non sono una donna che si mette in mezzo nelle relazioni"

Il triangolo amoroso del “Grande Fratello Vip” fa discutere anche durante la diretta del 28 gennaio. Alex Belli, nonostante abbia deciso di non ritornare più negli studi di Canale 5 dopo essere stato cacciato da Alfonso Signorini, si ritrova nuovamente protagonista dell’ultima puntata del reality.

Inizialmente il conduttore prova a ironizzare su questa vicenda, dichiarando che ormai non si tratta più di un triangolo ma di un “quadrilatero”. Ovviamente il direttore del settimanale “Chi Magazine” si riferisce alle dichiarazioni di Stella, ragazza che cura l’immagine dell’ex protagonista di “CentoVetrine” ove ha dichiarato a “Libero Quotidiano” di essere la sua amante.

Soleil nega di amare Alex Belli

Nella clip poi mostrata sempre da Signorini si vedono le dichiarazioni fatte da Delia nel corso della settimana, dove accusa Soleil di essere una ragazza sporca. Per l’italoamericana invece la modella venezuelana avrebbe solamente due neuroni e non sa benissimo cosa vuole Alex da lei. Dalla sua parte si schierano anche Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli, ove sono convinte che Delia ci stia marciando su questa vicenda.

Alfonso in seguito chiede a Soleil se prova un qualcosa di forte nei confronti di Alex Belli e, dopo un paio di secondi di titubanza, afferma: “Non ho mai valutato l’opzione perchè è sposato. Io non l’ho mai detto altrimenti mi sarei fatta avanti, ma lui ha pensato questo. Non sono una donna che si mette in mezzo nelle relazioni, lui ne era convinto ma io non lo amo”.

In questa circostanza riceve l’approvazione di Nathalie Caldonazzo, in cui sottolinea che Soleil nei confronti di Alex non ha mai toccato l’argomento dedicato a una possibile relazione in futuro. Infine l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” spezza una lancia a favore del suo fidanzato anche se a oggi il suo nome non è saltato fuori: “Esiste e spero anche resista”.