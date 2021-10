GF Vip, Soleil Sorgè scoppia in lacrime: "Non ce la faccio più"

Tra i protagonisti di questa sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, troviamo Soleil Sorgè. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, nel bene e anche nel male, è al momento una delle poche che sta offrendo delle dinamiche interessanti al pubblico da casa.

Fino a questo momento, ma anche durante le scorse esperienze televisive, Soleil si è fatta riconoscere ai suoi fan grazie al suo carattere forte. Nelle ultime ore però, come riportato dal sito “Isa & Chia“, l’italoamericana, scoppiando in lacrime, ha sottolineato come nessuno del gruppo sia al momento interessata a conoscere il suo carattere, dal momento che si stanno semplicemente accanendo sulla sua persona andando avanti con i luoghi comuni.

Le lacrime di Soleil Sorgè

Lo sfogo avviene durante un faccia a faccia con Gianmaria Antinolfi: “A un certo punto anche io cedo. Lo so che tutti qui si aspettano cose. Io non ho neanche un minimo di… a parte i miei follower, che meno male che ho loro. Almeno mi danno dei minimi segnali di affetto. Qua dentro nessuno se ne frega un cavolo. Ci fosse una minima persona a chiedermi: “Come va oggi?” Ok che ho le spalle larghe, ma vaffan**lo. Non ce la faccio più“.

Successivamente Soleil va a parlare con Jo Squillo e Manila Nazzaro, ove quest’ultima ci tiene a sottolineare di ritenerla una sua amica. Ci tiene però a precisare che è impossibile piacere a tutte le persone all’interno della casa, rivelando come alcuni suoi atteggiamenti possono essere visti in malo modo dagli altri.

In effetti, fino a oggi, quasi tutti i concorrenti all’interno della casa hanno cercato con qualsiasi mezzo di screditare Soleil usando ogni tipo di mezzo, probabilmente “impauriti” dai numerosi follower che tiene su Instagram. Ma, nonostante ogni tentativo, resta insieme a Manuel Bortuzzo tra le favorite per vincere la sesta edizione del “GF Vip”.