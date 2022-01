GF Vip, Soleil Sorge: quel particolare fetish che non è sfuggito ai fan

Una notizia che era trapelata qualche giorno fa che aveva in effetti fatto il giro del web in pochissimo tempo. A distanza di qualche giorno sembra che la situazione nella casa del Grande Fratello Vip non sia migliorata poi gran ché, ma andiamo con ordine. Qualche giorno fa infatti Alessandro Basciano aveva iniziato a sollevare qualche lamentela riguardante un particolare odore proveniente dalla camera da letto.

In particolar modo, lo stesso Basciano ha iniziato a supporre che l’odore in questione provenisse da Soleil Sorge, in particolare dai suoi piedi. In effetti non è solo Basciano a sottolineare che la ragazza cammina spesso scalza, tanto che sono molte le inquadrature della regia che riprende le piante dei piedi di Soleil.

Soleil Sorge: il particolare fetish della regia che non è sfuggito

I fan a questo punto, una volta ascoltata la notizia, hanno prestato attenzione all’igiene della Sorge, ed in effetti hanno riscontrato un piccolo particolare proveniente dalla regia. Sembra infatti che persino le inquadratura delle telecamere hanno una tendenza quasi sistematica a puntare sui piedi della ragazza.

Un dettaglio infatti che non è sfuggito ai più attenti. Intanto nella casa la Sorge, igiene dei piedi a parte, sembra che abbia aumentato il numero di inimicizie, partendo proprio da Lulù. Dopo la diatriba imbastita con Delia Duran a causa del flirt nato con Alex Belli, per la ragazza non c’è stato mai un momento di relax.

Sono tanti i fan dell’influencer, ma altrettanto tanti sono gli haters che vorrebbe l’abbandono anticipato della ragazza, per svariati motivi, prima tra tutti il suo comportamento e i suoi modi di fare nella casa. Ritornando al cattivo odore proveniente dalla sua stanza, probabilmente dovuto all’igiene dei suoi piedi, verrà ripreso l’argomento nella prossima puntata? Per scoprirlo non resta che attendere ancora poche ore per la messa in onda.