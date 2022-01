GF Vip, Soleil Sorgè potrebbe abbandonare il programma a causa dello stress: l’indiscrezione

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - L'addio di Soleil Sorgè sarebbe un incredibile colpo di scena, siccome l'italoamericana era tra le favorite per vincere la sesta edizione del "Grande Fratello Vip". Per il momento ha solamente mostrato un po' di malanni, ma di una possibilità di ritiro, seppure remota, non va per nulla esclusa a priori.