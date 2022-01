GF Vip, Soleil Sorgè possibile opinionista della prossima edizione: l’indiscrezione

Il futuro professionale di Soleil Sorgè, attualmente concorrente della quinta edizione del “Grande Fratello Vip” che vede la conduzione di Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli su Canale 5, sembra essere ancora legato al piccolo schermo.

Nelle ultime settimane è rimbalzata una voce di una sua possibile partecipazione a “L’isola dei famosi” come opinionista, seguendo quindi lo stesso percorso di Tommaso Zorzi. L’indiscrezione ultimamente sembra essersi un po’ raffreddata, ma sicuramente Mediaset, grazie all’alto gradimento del pubblico da casa, sta tenendo ancora d’occhio l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”.

Le ultime voci su Soleil Sorgè

Nonostante Soleil si stia godendo la propria avventura al “Grande Fratello Vip”, riuscendo a conquistare il pubblico a tal punto di essere tra le favorite per vincere la quinta edizione del reality show, le voci professionali sul proprio conto non sembrano fermarsi.

Gabriele Parpiglia, giornalista e autori di vari programmi durante una chiacchierata a “Casa Chi”, il format della rivista di gossip diretto da Alfonso Signorini, ha rivelato che Soleil è molto più vicina a un ruolo da opinionista al “GF Vip” che a “L’isola dei famosi”.

Ecco le parole del giornalista riportate testualmente dal sito “Biccy“: “Io con Soleil ho lavorato tanto sulla conduzione di un programma sportivo. Mi contattava per ogni singola cosa che doveva preparare. Era arrivata in finale, erano rimaste in due e poi è stata scelta una giornalista interna per quel ruolo. In molti hanno scritto che lei sarebbe prossima come opinionista de L’Isola dei Famosi. Io invece vi dico che Sole potrebbe essere prossima come opinionista il prossimo anno al GF Vip“.

Ovviamente è ancora presto per parlare della prossima edizione del “GF Vip”, siccome Signorini sta tentando di chiudere nel migliore di modi questa annata del programma che è stata caratterizzata da più bassi che alti a causa di alcune cadute di stile dei concorrenti.