GF Vip, Soleil Sorgè: "Penso di meritarmi la finale"

Mancano circa due settimane per la puntata finale del “Grande Fratello Vip“, ed i concorrenti nella casa ormai stanno tracciando gli ultimi bilanci del loro percorso. In questo è compreso anche il televoto, ove hanno fatto discutere alcune scelte fatte dai vipponi.

Come riportato dal sito “Coming Soon” nella giornata di ieri Soleil Sorgè e Sophie Codegoni hanno parlato delle ultime scelte fatte al televoto e sulla finale che è alle porte. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” ammette, senza peli sulla lingua, di meritarsi almeno di andare all’ultima diretta, seppure crede che sia poco possibile uno scenario del genere.

Le parole di Soleil Sorgè sulla finale del “GF Vip”

“Io adesso è parecchio che non ho più voti o appoggio dal pubblico” afferma con una certa delusione Soleil, ove molto probabilmente ripassa nella sua mente le ultime sconfitte, sulla carta inaspettate, ricevute al televoto. L’italoamericana teme che questa freddezza da parte dei telespettatori nasce dalle vicende legate al triangolo amoroso composto da Alex Belli e Delia Duran che, nel bene e nel male, ne hanno condizionato il suo percorso.

All’ultima puntata però spera ancora di poterci andare: “C’è chi pensa che io sia forte e quindi fa di tutto per non darmi la possibilità di andare in finale, quindi non mi votano o non mi salvano. Mi piacerebbe assolutamente e se devo fare una valutazione penso che la meriterei anche la finale. Non so se ci arriverò. Penso di meritarla, ma allo stesso tempo se non ci arrivo sono comunque grata di tutto”.

La vicenda legata alla sua vita privata con Alex e Delia ha sicuramente portato una certa freddezza dai fan del “GF Vip”, ma attualmente ci sono anche decine di suoi ammiratori pronti a sostenerla e quindi, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe riuscire ad andare almeno in finale.