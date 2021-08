GF Vip, Soleil Sorgé nella casa insieme a una persona con cui è in guerra da anni

I preparativi per la prossima edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli su Canale 5, stanno continuando ad andare avanti. Per il momento siamo ancora nel campo delle indiscrezioni, siccome a oggi non sono uscite delle ufficialità da parte degli autori, ma quasi sicuramente dovremmo vedere nella casa Manuel Bortuzzo, Katia Ricciarelli, Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni, le sorelle Selassiè, Anna Lou Castoldi, Tommaso Eletti e Paola Caruso.

Nelle ultime settimane è uscita l’indiscrezione anche su Soleil Sorgé, confermate tra l’altro da alcuni fonti molto attendibili. Inizialmente si è parlato che l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” sarebbe entrata nella casa più spiata d’Italia insieme a Luca Vismara, un suo rivale storico, ma come riporta il sito “Biccy” il cantante avrebbe ricevuto un secco “no” da parte di Alfonso Signorini.

Le ultime indiscrezioni sull’ingresso di Soleil Sorgé

L’ingresso dell’italo americana viene dato ancora per certo, anche senza Luca Vismara. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni pubblicate dal giornalista Alberto Dandolo sul settimanale “Oggi” diretto da Umberto Brindani, Alfonso Signorini avrebbe convinto un altro rivale di Soleil a varcare la porta rossa.

Al momento però non viene svelato il nome del fatidico rivale della ragazza: “Soleil entrerà agguerrita nella Casa, ignara del fatto che vi troverà anche una persona con cui è in guerra da anni“. Sempre il sito “Biccy” ipotizza che possa entrare negli studi di Cinecittà Luca Onestini, il suo ex fidanzato ai tempi di “Uomini e Donne”, oppure Vera Gemma con cui ha litigato durante l’ultima edizione di “Pechino Express“.

Il problema evidente fino a questo momento del cast è la mancanza di un nome di spessore che convinca la gente a guardare il “Grande Fratello Vip”. Secondo “Dagospia”, sito diretto da Roberto D’Agostino, il conduttore in merito starebbe provando a convincere Raz Degan nel tentare questa avventura.