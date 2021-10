GF Vip, Soleil Sorgè isolata dal gruppo: "Sono una loro vittima"

Come riportato dal sito “Davide Maggio“, durante la puntata del 4 ottobre del “Grande Fratello Vip” Alfonso Signorini si occupa del caso legato a Soleil Sorgè. Secondo Davide Silvestri nella casa si sono create due fazioni, formato da chi è amico e parla con Soleil e chi invece no. Per Samy Youssef questa comunque non è la verità, dal momento che secondo lui nessuno si sta ignorando e si parlano tutti a vicenda senza crearsi dei particolari problemi.

Successivamente prende parola Soleil: “Sono loro a creare questa inimicizia, questa insofferenza nei miei confronti. Io sono una vittima… Ci sono stati solo pregiudizi su di me”. Amedeo Goria lancia la frecciatina ricordando la vicenda legata a Gianmaria Antinolfi, mentre Clarissa Selassié dichiara con decisione che la Sorgé parla con il solo scopo di farti arrabbiare.

Prende poi parola Manila Nazzaro, ove afferma di avere un rapporto a se con Soleil ma è convinta che lei sia poco solidale nei confronti delle donne. Le opinioniste provano a cercare di spronare la ragazza a difendersi nel miglior modo possibile, ma nelle poche volte che prende parole afferma di essere solamente una vittima e non la carnefice della vicenda.

Adriana Volpe, che ritornando a parlare del presunto caso di razzismo, dichiara: “Ma è lei che si isola o siete voi che la isolate? Poi Soleil che cerca in tutti i modi di chiedere scusa e non si accettano le scuse”. La simpatia di Sonia Bruganelli su Soleil invece non è un segreto, dal momento che fino a oggi ha sempre regalato alla ragazza l’immunità dal televoto.

Oltre a Davide Silvestri, pure Carmen Russo prova a spezzare una lancia a favore di Soleil ove dà la colpa anche alle abitudini e agli orari diversi che non danno modo di stare troppo spesso insieme. La discussione viene conclusa da Raffaella Fico, in cui la troviamo sempre più agguerrita nei confronti dell’influencer, confessa che la modella cambia il proprio atteggiamento a seconda delle situazioni che la circondano.