GF Vip, Soleil Sorgè farà parte del cast: l’indiscrezione

Il cast della prossima edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, sta continuando a formarsi. Come riportato nelle ultime ore da “Dagospia” il conduttore sarebbe a un passo per chiudere gli accordi con Jo Squillo e Amedeo Goria, mentre gli altri nomi quasi certi sono Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo, Anna Lou Castoldi e Gianmaria Antinolfi.

Nella giornata di ieri però il sito “iGossip” dà praticamente per certo l’ingresso di Soleil Anastasia Sorgè. L’italo americana è riuscita a sbarcare per la prima volta in televisione durante la sua partecipazione a “Uomini e donne” come corteggiatrice sia di Luca Onestini che Marco Cartasegna.

Ecco la notizia riportata dal sito: “Una fonte accreditata ci ha svelato che l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi, influencer ed ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne, Soleil Sorgè, sarà una delle prossime protagoniste del GF Vip 6, che debutterà in prima serata come sempre su Canale 5 a partire dal 13 settembre. L’opinionista dei programmi tv di Barbara d’Urso ha superato i provini ed è nel cast dei concorrenti”. Oltre a lei, sempre secondo il sito, dovrebbe far parte del gioco anche Manila Nazzaro.

Ritornando su Soleil Sorgè, per l’influencer non si tratterebbe della prima esperienza in un reality show. Difatti la ragazza ha partecipato come concorrente de “L’isola dei famosi” insieme al suo ex fidanzato Jeremias Rodríguez, ove non è riuscita neanche a conquistarsi un posto per la puntata finale vinta poi da Marco Maddaloni.

Ovviamente per il momento si tratta solamente di una voce non confermata, ma per Alfonso Signorini sarebbe un bel corpo riuscire a convincere Soleil a entrare nella casa. Difatti nella casa dovrebbe sbarcare, come riportato da “Biccy“, anche Luca Vismara ove i due hanno litigato in maniera piuttosto accesa durante i “Biccy Awards“.