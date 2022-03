GF Vip, Soleil Sorgè eliminata al televoto flash

Al primo televoto, composto da Davide Silvestri, Jessica Selassié e Miriana Trevisan, a uscire è stata l’ex Miss Italia. Nelle percentuali del favorito vince nettamente la principessa etiope con il 46%, dietro a Davide con il 29% di preferenze. Fanalino di coda e quindi eliminata dalla puntata del è Miriana con il 25%, che non riesce a resistere a una nuova nomination.

La puntata del 7 marzo c’è stato anche un televoto flash, ove i concorrenti hanno scelto di mandare al televoto sia Soleil Sorgè e Davide Silvestri. Il vincitore in questa circostanza va direttamente in finale, mentre il perdente deve abbandonare immediatamente la casa più spiata d’Italia.

Soleil Sorgè abbandona il reality show

Alfonso Signorini, dopo aver chiuso il televoto flash, chiede a entrambi i vipponi un loro pensiero sul percorso vissuto nella casa. A prendere per primo la parola è Soleil: “Grazie a tutte le persone che sono qui e a quelle che da Casa hanno condiviso con me tutto quello che è successo fino a questo momento”.

Davide Silvestri invece parte già sfiduciato in partenza, ammettendo che non riterebbe una sconfitta uscire a un passo dalla finale contro Soleil, tra le favorite iniziali per poter vincere: “Per me è stata un’esperienza molto dura, non l’ho mai nascosto. Sono contento di com’è andata ma uscire con Soleil per me non sarebbe una sconfitta”.

Nonostante il pessimismo di Davide, alla fine è proprio lui a conquistarsi il posto in finale con il 58% delle preferenze, mentre Soleil ottiene solamente il 42%. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” comunque esce con il sorriso dalla casa più spiata d’Italia: “Mi raccomando, tutti carichi e positivi!”.

Nel bene e nel male comunque Soleil è la protagonista di questa sesta edizione del “GF Vip”, siccome grazie al suo “triangolo amoroso” con protagonisti Alex Belli e Delia Duran, riesce a portare avanti le dinamiche del programma per svariati mesi.