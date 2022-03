GF Vip, Soleil Sorgè e Sophie Codegoni attaccano Miriana Trevisan: "È una persona rancorosa"

Nel corso della settimana Soleil Sorgè, ove poi si è aggiunta in seguito Sophie Codegoni, hanno attaccato duramente Miriana Trevisan. Nella lunga clip mostrata da Alfonso Signorini prima del confronto vero e proprio, l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” ha dichiarato che far arrivare in finale Miriana sarebbe uno spreco. Invece Sophie ci è rimasta molto male per essere stata condannata al televoto nella scorsa settimana, durante la catena di salvataggio, proprio da Miriana, e quindi la bolla come una persona falsa.

Durante la diretta il conduttore che Miriana è stata accusata di voler fare anche la ragazzina a 50 anni, ma lei si dichiara fiera per questo: “Io sono venuta qui per una rinascita ed essere stata con loro, aver danzato, e aver ricominciato a sentirmi donna mi è piaciuto. Voglio essere curiosa e danzare fino a 90 anni, voglio essere così e cercare di mantenere questa semplicità”.

Soleil ammette che le piace molto questo suo lato del carattere, accusandola di essere immatura in alcune circostanze: “Io sto maturando piano piano, ma non capisco come cerco di fare dei passi nei suoi confronti parlando con rispetto e lei, dall’alto della sua età che dovrebbe avere più tranquillità, continua a essere accanita in questo modo. Mia madre e altre donne che conosco hanno abbandonato questo senso di rancore“.

Dagli studi intervengono anche Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, ma entrambi hanno un pensiero totalmente diverso. La moglie di Paolo Bonolis l’accusa di aver portato del malumore all’interno della casa a causa delle sue dinamiche portate avanti, mentre la Volpe sottolinea che con lei si applica sempre un metro di giudizio totalmente diverso rispetto agli altri vipponi.

Purtroppo per Soleil e Miriana non può esserci nessun chiarimento all’interno della casa come auspicato da Signorini, dal momento che sono le ultime due eliminate della sesta edizione del “Grande Fratello Vip”.