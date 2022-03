GF Vip, Soleil Sorgè e Delia Duran contro Miriana Trevisan: "È falsa e ipocrita"

Miriana Trevisan è tra le concorrenti più discusse di questa sesta edizione del “Grande Fratello Vip” a causa di alcuni suoi atteggiamenti tenuti nella casa. Proprio durante l’inizio dell’ultima diretta si parla dello scontro tra donne, in cui è presente da una parte Soleil Sorgè e Delia Duran contro l’ex volto di “Non è la Rai”.

Alfonso Signorini inizialmente mostra una clip della settimana, ove si vedono le due ragazze attaccare continuamente gli atteggiamenti di Miriana. Sia Soleil e Delia, che inizialmente erano considerate due rivali, sembrano in questa circostanza essersi riunite per andare contro a Miriana.

“Mi viene un po’ da ridere da dove vengono queste critiche” afferma con un pizzico di delusione Miriana che poi aggiunge: “Non faccio strategie, gioco di cuore. Arrivata a questo punto sono già felice così, la bontà è fuori moda” Soleil però non si ferma e continua con i suoi attacchi: “Miriana ostenta trasparenza, mi baso sui fatti, a me non piacciono i suoi atteggiamenti falsi e ipocriti. Vuole ostentare questo suo essere meglio”.

Oltre a Delia e Soleil, anche altri vipponi si aggiungono alle critiche su Miriana. L’ultima eliminata Nathaly Caldonazzo l’accusa addirittura di essere una persona senza umanità, che parla dietro e ti gira le spalle senza un vero motivo. Manila Nazzaro invece prova a spezzare una lancia a favore di Miriana, dichiarando di non aver mai ricevuto una delsuione da parte sua.

Dagli studi invece parla Katia Ricciarelli, che non ha mai nascosto un certo astio nei confronti di Miriana già dai tempi della sua permanenza negli studi di Cinecittà: “Io sono convinta di avere ragione perché per ben tre volte sono stata votata da lei di nascosto”. Sonia Bruganelli si schiera dalla parte di chi l’attacca, mentre Adriana Volpe ricorda che il pubblico ha sempre salvato Miriana da ogni televoto.