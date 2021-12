GF VIp, Soleil Sorgè e Biagio D’Anelli contro Gianmaria: "Deve avere il coraggio di riprendersi Sophie"

Gianmaria Antinolfi, tra i concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini insieme alle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, nei primi mesi, fino a pochi giorni fa, ha provato in ogni modo a conquistare il cuore di Sophie Codegoni, ma tra i due non è mai scattato un qualcosa d’importante.

Sophie non ha mai nascosto di provare una forte attrazione fisica nei confronti di Gianmaria, ma il suo interesse non supera mai lo step decisivo per provare a creare qualcosa di serio. Nelle ultime settimane sembrava che le cose si fossero sistemate nel migliore dei modi, ma con l’ingresso di Alessandro Basciano la loro conoscenza si è conclusa in maniera definitiva.

Soleil e Biagio poco convinti di Gianmaria

Gianmaria, vedendo Sophie essersi avvicinata ad Alessandro, ha deciso di chiudere definitivamente con la ragazza, rivelando che saranno semplicemente amici. L’atteggiamento dell’imprenditore napoletano però non convince del tutto Soleil e Biagio e durante un momento in solitudine hanno voluto discutere dell’atteggiamento tenuto dal ragazzo in questa vicenda.

L’italoamericana dichiara che Gianmaria dovrebbe cacciare gli attribuiti, ammettendo però di preferire Federica Calemme: “L’ho aiutato a elaborare la perdita di Sophie, ma lui è pesante e insicuro. Io non devo stare a prendermi le tue vibrazioni di insicurezza ed ammorbarmi la giornata, senza offesa. Gli ho detto più volte di non fare il codardo e di tornare da Sophie se è quello che vuole, di prenderla e baciarla. Ma lui niente”.

Biagio condivide lo stesso pensiero di Soleil, ammettendo senza giri di parole nel definire Federica come una ragazza sincera e simpatica: “Gli ho detto non fare chiodo schiaccia chiodo solo per vendetta” mentre proprio riferendosi all’ultima entrata sottolinea: “Se credi di illudere continuando a pensare a Sophie fai l’errore più grande della tua vita, perché Federica non se lo merita”.