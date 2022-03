GF Vip, Soleil Sorgè dalla parte di Antonio Medugno: "Sarei felice se tu vincessi, te lo meriti a livello umano"

Antonio Medugno, soprattutto durante l’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, ha acquisito molti punti rientrando tra i possibili vincitori della sesta edizione del reality show. Chiamato in confessionale da Alfonso SIgnorini mostra dinanzi al pubblico da casa il proprio legame con i suoi familiari, ed è proprio grazie all’insistenza del padre se ha deciso di continuare la propria avventura.

Oltre nei telespettatori, anche i vipponi nella casa stanno spezzando una lancia a suo favore. Come riportato testualmente dal sito “Coming Soon” Soleil Sorgè, durante una chiacchierata con Antonio dopo la diretta, ha rivelato che sarebbe felice qualora riuscisse a classificarsi in prima posizione.

Le parole di Soleil ad Antonio

“Io sarei felice se tu vincessi“ confessa Soleil che poi aggiunge: “Te lo garantisco proprio a livello personale, umano. A prescindere da quello che ho dato, che comunque sento assolutamente di aver dato tanto come alcuni di noi, ma tu hai dato un grande esempio umano. Io ti auguro veramente che possa essere così. Te lo meriteresti”.

Davide Silvestri prova a ironizzare dinanzi a queste affermazioni: “Antonio io non te lo auguro perché mi sono fatto un mazzo così, però sei un bravissimo ragazzo“ ma Soleil ribadisce, senza nessun tipo di problema, il suo pensiero sul ragazzo: “Sarebbe pazzesco, però ci sta secondo me. Come dicevo anche per Delia che, nonostante mi desse fastidio perché noi siamo qua da 5 mesi, per come è andata la storia si meritava di andare in finale. Però Antonio lo merita a livello umano“.

Fino a questo momento però Antonio non è riuscito neanche a conquistarsi il diritto di poter andare in finale, ma può benissimo farcela durante le prossime nomination. L’influencer si candida, insieme proprio a Soleil Sorgè, le sorelle Selassié e Miriana Trevisan, come possibile vincitore di questa sesta edizione del “GF Vip”, distaziando gli altri inquilini.