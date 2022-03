GF Vip, Soleil Sorgè contro gli autori: "Stanno offuscando la mia umanità"

Ormai mancano pochissime settimane all’inizio del “Grande Fratello Vip“, ed i concorrenti della casa stanno iniziando ad aprirsi in maniera decisa. Come riportato dal sito “Blog Tivvù” Sophie Codegoni, Soleil Sorge e Jessica Selassié in questi giorni si sono confrontati sulla linea della vita proposta dagli autori.

Secondo Sophie la linea della vita dedicata a Soleil sarebbe stata ingiusta: “Se raccontano il succo è fig*, a lei veramente hanno raccontato soltanto l’inizio della sua vita, la separazione… fine”. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” conferma e aggiunge con amarezza: “Niente… neanche in modo completo. Anche solo quello neanche più di tanto”.

Tra l’altro in questa circostanza Sophie ha voluto difendere anche Delia Duran rivelando che la modella venezuelana avrebbe ricevuto la sua stessa ingiusta durante il racconto della linea della vita siccome si sono voluti soffermare soltanto su un argomento in specifico senza indagare più di tanto: “Anche Delia, non sono andati ad approfondire però c’era il racconto da piccola fino ad arrivare ad Alex, l’hanno fatto. Con te Jessica anche, comunque il tuo finale aveva un senso. Era un racconto della tua infanzia fino alla tua vita”.

Soleil concorda in pieno con tutte le parole dette da Sophie e, tra una parola e l’altra, ha voluto lanciare una frecciatina agli autori del “GF Vip” accusandoli di aver cercato in ogni modo di nascondere la sua parte più dolce: “È anche vero che la mia umanità spesso cerca di essere offuscata il più possibile“.

Effettivamente in questa edizione del “GF Vip” di Soleil si è parlato quasi sempre del suo triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran, mentre raramente gli autori e Alfonso Signorini hanno toccato altri argomenti. Comunque mancano ancora alcuni giorni per la finale del reality, e non va escluso che ci possano essere delle sorprese per lei.