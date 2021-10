GF Vip, Soleil Sorgè contro Gianmaria: "Doveva scegliere me, non Sophie"

La puntata del 25 ottobre del “Grande Fratello Vip” in onda su Canale 5, che ha ottenuto un ottimo successo in ambito Auditel superando i 3 milioni di telespettatori dopo tanto tempo, sta facendo parlare per via della scelta di Gianmaria Antinolfi. Infatti il modello napoletano, chiamato nella stanza Superled da Alfonso Signorini, ha dovuto prendere una decisione sulla ragazza con cui continuare una conoscenza seria.

Gianmaria in realtà, senza pensarci troppo, sceglie Sophie Codegoni, scartando così sia Soleil Sorgè che Greta Mastroianni. Una decisione che non viene apprezzata molto soprattutto da Greta poiché in queste ore ha pubblicato una storia ove applaude, ovviamente in maniera scarcastica, al bacio dato da Antinolfi all’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”.

Soleil Sorgè attacca Gianmaria Antinolfi

A quanto pare, come riportato dal sito “Coming Soon“, Soleil non sembra aver apprezzato benissimo la scelta di Gianmaria, ammettendo che Gianmaria avrebbe dovuto scegliere lei per un fatto di strategia: “Gianmaria doveva scegliere me in nome del legame che ci lega e mettere in dubbio Sophie. Lui non sa giocare, doveva scegliere me così Sophie tornava all’attacco perché ci rimaneva, ecco cosa doveva fare. Prende tutto seriamente”.

Lo sfogo dell’italoamericana viene fatto con Alex Belli, con l’attore che ci tiene ad aggiungere un piccolo particolare sul modello: “Stavo raccontando con un tono da narratore la storia del playboy della mutua, quando Gianmaria mi si è avvicinato e mi ha detto ‘Se ti serve un prestito te lo do io’. Ma stai tranquillo che è un gioco, prendilo per quel che è. Mamma mia”.

Per il momento le cose con Sophie per Gianmaria, nonostante il bacio, non stanno andando nel migliore dei modi. Infatti sempre la ragazza, durante l’ultima puntata del “Grande Fratello Vip”, ha ammesso di provare una forte attrazione fisica nei confronti del ragazzo, ma mentalmente si dichiara ancora molto lontana da lui.