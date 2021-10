GF Vip, Soleil Sorgè contro Aldo Montano: "Non abbiamo legato molto"

A quanto pare Soleil Sorgè, una tra i concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, non sembra aver preso molto in simpatia Aldo Montano e le critiche nei suoi confronti nelle ultime ore non si stanno facendo mancare.

Come riportato dal sito “Biccy“, Soleil durante una chiacchierata con Katia Ricciarelli elenca alcuni difetti di Aldo Montano, facendo irritare il pubblico da casa. Lo sportivo infatti resta tra i concorrenti più amati dai telespettatori e, insieme al suo collega Manuel Bortuzzo e proprio Soleil, resta tra i favoriti per portarsi a casa la vittoria.

Le parole di Soleil su Aldo Montano

Dopo la diretta l’ex concorrente di “Uomini e Donne” ha voluto commentare l’atteggiamento dello schermidore: “Stasera Aldo Montano era un po’ in difficoltà avete visto? Gli hanno tolto la sua nominata preferita. Chi? Ma ovviamente io. Stasera non mi ha potuta nominare, che strano deve essere stato per lui. Dico questo perché quando ha potuto mi ha sempre nominata. Non c’è nulla di male, era soltanto una constatazione. Sì, è vero che non abbiamo legato molto e non parliamo tanto questo certamente”.

Katia Ricciarelli, che è stata sempre una grande amica di Aldo Montano dai tempi della loro partecipazione a “La Fattoria”, prende le sue difese etichettandolo come un bel ragazzo, ma a quanto pare anche in questo caso Soleil ne avrebbe da ridire: “Oddio, secondo me no. Cioè io non riesco proprio a vederlo così. A me proprio fa cag**e“.

Soleil quindi ci va dura nei confronti di Montano, ma il loro rapporto non è mai sbocciato nei mesi scorsi. Aldo infatti precedentemente ha accusato Sonia Bruganelli di aver difeso in ogni modo l’italoamericana regalandole sempre l’immunità, e vietando così alla ragazza di poter andare al televoto e sfidarsi con gli altri.