GF Vip, Soleil Sorgè attacca Sophie Codegoni: "È più piena di plastica che di personalità"

La sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme alle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, sta facendo discutere soprattutto per la relazione che sta nascendo tra Soleil Sorgè e Alex Belli.

L’ex protagonista di “CentoVetrine”, che inizialmente ha dichiarato di vedere Soleil come una semplice amica e di amare profondamente Delia, nelle scorse settimane si contraddice affermando di provare qualcosa d’importante per l’italoamericana. Stuzzicato poi dal direttore del settimanale “Chi Magazine” durante la penultima diretta, ha affermato di provare lo stesso sentimento sia per la sua attuale compagna che per la Sorgè.

La lite tra Soleil Sorgè e Sophie Codegoni

Oltre alla sua relazione con Alex, nelle settimane si è parlato molto della rivalità tra Soleil e Sophie. Le due ragazze, nella giornata dell’8 dicembre, hanno litigato nuovamente mentre stanno preparando un servizio fotografico. L’italoamericana dapprima bolla, in maniera ironica, la ragazza e Gianmaria Antinolfi come due “comodini” e poi esclama: “Sei abbastanza piena di plastica per non smorzare“.

Nella stanza, ove sono presente anche gli altri inquilini, cala il gelo e l’imbarazzo per le parole di Soleil. Ovviamente Sophie ci è rimasta molto male e, durante uno sfogo con Giucas Casella, afferma: “Anche se io fossi di plastica… E non lo sono visto che si è rifatta dalla testa ai piedi, lei, che la smettesse che si è rifatta tutta la faccia. Naso, labbra, zigomi e poi mi rompe il ca**o“.

Invece Soleil si lascia andare a un lungo sfogo con Alex Belli e Katia Ricciarelli, che pochi minuti prima ha provato a smorzare i toni: “È un dato di fatto. 19 anni sei più piena di plastica che di personalità. Tutto qui. Non ho detto questo, però è quello che sto dicendo”.

Nella discussione intanto interviene anche Stefano Codegoni, il padre di Sophie, in cui con un messaggio su Twitter afferma che è meglio rifarsi il seno che farsi il marito di un’altra persona, riferendosi chiaramente sull’attuale relazione tra Soleil e Alex Belli.