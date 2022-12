GF Vip, Soleil Sorgè attacca Luca Onestini: "Sei un manipolatore"

Ascolta questo articolo

Soleil Sorgè, insieme a Pierpaolo Pretelli, hanno sostituito in maniera provvisoria Sonia Bruganelli come opinionista della settima edizione del “Grande Fratello Vip”. L’italoamericana aveva già promesso di essere pronta a regalare un piccolo show punzecchiandosi con Luca Onestini, il suo ex fidanzato che ha potuto conoscere negli studi di “Uomini e Donne”.

Difatti il rapporto tra Soleil e Luca non si è concluso nel migliore dei modi, in cui tra i due ex fidanzati sembra esserci ancora una piccola antipatia reciproca nonostante sia passato un po’ di tempo dalla loro storia d’amore. La Sorgè, approfittando della possibilità offerta da Alfonso Signorini, si toglie qualche sassolino dalle scarpe lancia la sua prima frecciatina a Luca.

L’attacco di Soleil Sorgè a Luca Onestini

La discussione tra Soleil e Luca nasce durante la diretta del 26 dicembre quando si parla di Nikita Pelizon, la presunta fiamma di Onestini. L’ex tronista ha infatti scaricato la giovane influencer, ma il suo dietrofront nei confronti di Nikita non sembra aver convinto il pubblico da casa e neanche la sua ex fidanzata.

Interpellata in merito a questo argomento Soleil, come riportato testualmente dal sito “Leggo“, dichiara che Luca abbia approfittato di questa dinamica per cercare di andare avanti nel reality: “Vi devo dire Luca è un grandissimo giocatore di reality. Lui è entrato lì dentro, si è attaccato alla prima dinamica gentilmente offerta da Nikita. Poi Nikita quando ha capito che c’era qualcosa che non andava, lui lì se l’è lavato le mani e addirittura è stato in grado di manipolare la casa contro di lei. Chapeau, sei davvero un maestro in questo”.

Signorini chiede però a Soleil di spiegarsi meglio: “Nikita si è accorta che c’era qualcosa che non andava. Loro avevano questo bellissimo rapporto, poi lei gli ha chiesto guarda a me tu piaci, quindi fammi capire se ci può essere oltre o se dobbiamo fermarci qui. E se ci possiamo fermare qui aiutami a farlo. Lui non l’ha fatto, lei lì ha iniziato come tutti a farsi domande. Ma lui non vuole che si facciano domande”.

Luca però non sembra gradire molto le dure parole espresse da Sole, chiedendo il motivo di tanta acredine nei suoi confronti poiché dovrebbe essere lui a essere adirato contro l’influencer.