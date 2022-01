GF Vip, Soleil Sorgè attacca Gianmaria Antinolfi: "Sono la persona più dolce del mondo"

Arriva un nuovo scontro tra Soleil Sorgè e Gianmaria Antinolfi, due dei concorrenti di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Entrambi hanno fatto immediatamente parlare nelle prime settimane del reality per un presunto flirt, poi confermato dai diretti interessati, vissuto durante l’estate del 2021.

La loro relazione però è durata una manciata di mesi, siccome hanno poi deciso in piena autonomia di prendere due strade completamente diverse. Nella casa più spiata d’Italia Gianmaria e Soleil hanno mostrato dinanzi alle telecamere di avere due pensieri diametralmente opposti e, nonostante abbiano provato più volte a cercare di chiarire le loro incomprensioni, spesso i toni si alzano più del dovuto.

L’ultimo scontro tra Soleil e Gianmaria

Come riportato da “Isa & Chia” durante il pomeriggio del 12 gennaio Soleil Sorgè e Gianmaria Antinolfi si sono resi protagonista di una nuova lite. L’imprenditore campano ha infatti accusato la sua ex fidanzata di essere fin troppo scortese nei suoi confronti, ammettendo così senza giri di parole di apprezzare poco i suoi atteggiamenti.

Soleil però ci tiene a spiegare i motivi dietro ai suoi comportamenti ritenuti freddi da Antinolfi: “Ma ti sei sentito con le cose che dici? La cattiveria che usi? Non è antipatia, è verità. Dimmi se non è coerente che sto bene con una persona e sono la più dolce del mondo, nel momento in cui questa persona mi manca di rispetto glielo dico e allora lì divento stron**. Io non devo essere compresa”.

Nella discussione poi entra anche Manila Nazzaro che, almeno in un primo momento, prova a cercare di mettere una pezza tra i due. Ma, ascoltando nei dettagli le parole dette da Soleil nei confronti di Gianmaria, si schiera immediatamente dalla parte dell’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” attaccando il ragazzo: “Certe volte tu parti col paraocchi. A volte ce l’hai a volte no, come hai la giornata”.