GF Vip, Soleil Sorgè attacca Gianmaria Antinolfi: "Non accetto che passi per vittima"

Nella puntata del 20 settembre del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini, si è assistito a un duro faccia a faccia che ha visto protagonisti Soleil Sorgè e Gianmaria Antinolfi. Di una loro relazione ne ha parlato tra l’altro proprio il settimanale “Chi”, ove i due sono finiti sotto i riflettori della rivista diretta proprio da Signorini.

Soleil prima cerca di smentire le dichiarazioni di Gianmaria e poi conferma questo flirt, rivelando però che avrebbe ricevuto delle vere e proprie persecuzioni al limite dello stalking. Antinolfi comunque continua a far capire di tenerci a lei, dichiarando che rivederla nella casa gli ha fatto effetto dal momento che hanno vissuto una relazione intensa.

Soleil Sorgè attacca Gianmaria Antinolfi

Nella puntata di ieri arriva il fatidico faccia a faccia tra Soleil e Gianmaria, in cui ci si prova a mettere un po’ di pace e chiarire alcune vicissitudini. Il loro confronto però, iniziato con i propositi migliori, finisce in maniera trash e alla lite si aggiunge anche Adriana Volpe, ove lancia alcune frecciatina all’ex di Belen.

“Non accetto che lui passi per vittima, quando non lo è” afferma Soleil che poi aggiunge: “Sono stufa di passare per quella che aggredisce, le mie sono solo reazioni”. L’influencer dichiara di sentirsi ancora molto oppressa dai suoi comportamenti e di come continui a parlare quasi tutto il giorno del loro flirt vissuto in estate.

Antinolfi però non ci sta alle accuse: “Sei stata trattata come una principessa, da me hai avuto solo amore. Hai detto cose pesantissime. Stalking? Questa è follia. Abbiamo condiviso mille momenti bellissimi, insieme. Ho preso un aereo, ho preso una barca, per venire a parlarti”.

L’opinionista Adriana Volpe si schiera dalla parte di Soleil, siccome pensa che Gianmaria Antinolfi stia cercando delle donne da copertina con lo scopo di avere un po’ di visibilità.