GF Vip, Soleil Sorgè attacca Alex Belli: "Non l’ho mai amato" ma l’attore non ci sta: "Mi hai girato le spalle"

Durante la puntata del 20 dicembre del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme alle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, si assiste all’ennesimo faccia a faccia da parte di Soleil Sorgè e l’ex concorrente Alex Belli.

L’attore, insieme alla sua attuale compagna Delia Duran, hanno affermato in una recente intervista nei salottini di “Verissimo” che sono ritornati nuovamente una coppia. La modella ha infatti deciso di perdonare il proprio compagno, nonostante non le sia piaciuto gli atteggiamenti tenuti da Alex con Soleil durante la sua avventura negli studi di Cinecittà.

Il confronto tra Alex Belli e Soleil Sorgè

L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” dichiara di essere felice per aver condiviso la sua avventura nella casa insieme alla compagna di Alex Belli, sottolineando che il modo di essere non lo apprezza più di tanto. Per Soleil si tratta comunque del passato, siccome vuole voltare pagina e provare a godersi al massimo la sua esperienza al “GF Vip”.

Soleil, come riporta testualmente il sito “Leggo“, vede l’intervista di Alex Belli e della moglie a “Verissimo” e commenta, alla sua maniera, la loro riappacificazione: “Chi manca di rispetto non sono io ma è Delia che manca di rispetto a se stessa perdonandolo. Comprendo la donna ferita ma non comprendo Alex come amico che continua ad andare in giro con la moglie a farle dire quelle cose. Io non sono mai stata innamorata di te“.

L’italoamericana poi incontra la mamma, Wendy, in cui la invita a continuare a testa alta la sua esperienza negli studi di Cinecittà siccome è tra le concorrenti più amate di questa edizione. Parlando poi di Alex e Delia ammette, senza peli sulla lingua, che entrambi hanno organizzato tutto dall’esterno per poter far parlare di loro.

A prendere le parziali difese di Alex ci pensa Adriana Volpe, in cui afferma che Soleil non è una vittima perchè hanno creato questo teatrino insieme. L’attore, dopo aver subito alcuni attacchi, prova a rispondere: “Io a Sole ho voluto un mondo di bene. Io difendo lei e mia moglie che è stata male, più di dirle che le voglio bene è lei che mi ha girato le spalle appena sono uscito” e lancia una frecciatina abbastanza evidente ad Alessandro Basciano: “I veri teatrini sono dentro che si vogliono approfittare di te. I tentatori copia e incolla ce li hai lì dentro”.