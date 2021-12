GF Vip, Soleil Sorgè attacca Alex Belli: "È un bugiardo"

Le dinamiche sul duo formato da Alex Belli e Soleil Sorgè, due dei concorrenti di questa sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, continuano a far discutere. L’attore, dopo un periodo di amicizia con l’italoamericana, ha scatenato i telespettatori dichiarando di provare un sentimento molto importante nei confronti di Sole.

Soleil in realtà si è comportata in maniera più o meno fredda nei suoi confronti, rivelando di vederlo solamente come un amico oltre a sottolineare di voler continuare la sua conoscenza con una persona, al momento anonima, con un ragazzo fuori dalla casa. L’ex protagonista di “CentoVetrine”, oltre alla chiusura della Sorgè, ha dovuto combattere al di fuori degli studi di Cinecittà per ottenere il perdono di Delia, come affermato dalla coppia durante l’intervista a “Verissimo”.

Il nuovo confronto tra Soleil e Alex

In seguito alle ultime dichiarazioni di Soleil, Alfonso Signorini ha deciso d’invitare a distanza l’attore per avere un confronto con lei. La Sorgè però non ci sta, affermando di aver poco gradito le offese ricevute da Delia negli ultimi giorni, spezzando comunque una lancia a suo favore: “Se Delia ha detto certe cose a ‘Verissimo’ significa che le ha raccontato qualcosa di non vero. Lui potrebbe essersi lavato le mani di questa storia, dando le colpe a me di quanto accaduto tra di noi“.

L’attore invece accusa che molti, al di fuori della casa, starebbero facendo di tutto nel creare una rivalità con Soleil: “Sono travolto da quello che è un sistema mediatico. Io ho voluto mettere un punto a questa storia. Fuori continuano a volerci metterci contro, ma quello che io ho vissuto è sotto gli occhi di tutti: io non ho bisogno di raccontare niente“.

Il confronto porta a un nulla di fatto, poiché entrambi mantengono le loro posizioni senza variare di una virgola. Alex, dopo la diretta, ha rilasciato un ulteriore sfogo sui social network, dichiarandosi “dispiaciuto” per le persone che avrebbero voluto vedere delle risposte piene di odio in questo faccia a faccia a distanza.