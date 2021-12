Nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, andato in onda nella giornata del 6 dicembre, il conduttore mostra ad Aldo Montano e Soleil Sorgè, un videomessaggio in cui Biagio D’Anelli, poco prima di entrare nella casa, accusa Aldo di essere neutrale come la Svizzera

Lo schermidore però afferma di essere molto infastidito che alcuni concorrenti lo accusano di essere troppo “controllato”: “Mi dá fastidio perché non sono mai passato per neutrale. Io non mi metto in mezzo alle discussioni, mi conosci. Soprattutto per cose che io non ritengo importanti. Ad alcuni caratteri piace mettersi in mezzo tipo a Soleil. Io so difendermi, come fatto con Alex, e lo faccio solamente se ne vale la pena”.

Stuzzicata da Alfonso Signorini, l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, che non ha legato molto con lui nella casa, ammette di apprezzare il modo di fare utilizzato da Aldo Montano e il suo aplomb. Nonostante questo vorrebbe che Aldo, come uomo in generale e non solamente da sportivo, abbia delle posizioni e delle idee in alcune circostanze ricordando che, spesso in passato, ha mantenuto un atteggiamento fin troppo neutrale su alcuni concorrenti.

Poiché la lite non prende la piega desiderata da Signorini, il conduttore ricorda che Aldo, nelle scorse settimane, ha rivelato di stimare poco Soleil. Entrambi però negano che Montano abbia utilizzato un termine così offensivo e la Sorgè, in maniera piuttosto sorprendente, dichiara: “Paradossalmente ho apprezzato quel momento che tu, apertamente, hai detto che tra noi due non ci sarà mai un rapporto”. Le chiacchiere continuano, ma la lite tra Aldo Montano e Soleil non accenna a scoppiare, e quindi Alfonso Signorini si trova costretto a concludere il loro confronto dopo una manciata di minuti.

Il videomessaggio di Olga Plachina

Oltre al confronto con la Sorgè, il gieffino riceve la sorpresa da parte della moglie Olga, ove lo invita a rimanere nella casa: “Ti saluto dalla Russia. Sono felice di essere tua moglie perché mi hai dimostrato quanto sei speciale. Resisti e continua a far vedere semplicità, amicizia e amore. Continua a far ridere. Noi stiamo benissimo e facciamo il tifo per te. Voglio che vinci il programma“.

Si tratta di un vero e proprio invito da parte di Olga ad Aldo di restare nella casa, siccome nei giorni scorsi, in caso di un prolungamento, già confermato dagli autori ma non ancora svelato ai concorrenti, afferma che avrebbe abbandonato gli studi di Cinecittà.