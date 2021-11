GF Vip, Soleil si allontana da Alex ma l’attore non ci sta: "Mi manchi, sono andato contro il mondo per te"

La vicenda legata ad Alex Belli e Soleil Sorgè, due dei concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini, sta diventando sempre più ingarbugliata. In seguito alla diretta di venerdì, l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” sembra aver deciso di allontanarsi dall’attore, provando a fare un percorso più in solitaria.

Il loro rapporto si è leggermente incrinato dopo le dichiarazioni di Delia Duran, la moglie di Alex Belli, a “Pomeriggio Cinque” e sui propri canali social. La modella, oltre a invitare il marito di darsi una regolata con Soleil, accusa l’italoamericana di essere una gatta morta che sta mandando in tentazione l’attore.

Alex Belli prova a chiarire con Soleil

Del comportamento più freddo della Sorgè, come riportato dal sito del “Grande Fratello Vip”, se ne è accorto anche l’ex protagonista di “CentoVetrine”, che nella giornata di ieri ha provato a chiarirsi con lei: “Lo sai che sto male a vederti così, vero? A me mancate voi (si riferisce a Davide Silvestri n.d.r), manchi te! Ti voglio un bene dell’anima, sei una persona qua dentro che difenderei sopra ogni cosa, anche quando hai torto”.

Soleil però non pare essere molto d’accordo con le dichiarazioni di Alex, rivelando di essersi sentita ferita dalle parole di Delia e che, a causa delle ultime frecciatine piovute, inizia a mettere in dubbio la sua sincerità. Nonostante questo l’influencer prova a dare un consiglio l’attore, invitandolo a non fare dei complimenti molto piccanti a Sophie per non creare ulteriori sospetti nella mente della moglie.

L’attore sembra però esserci rimasto molto male per le affermazioni di Soleil: “A Delia ha dato fastidio la nostra complicità che molto probabilmente è la stessa complicità che rivede in quello che facciamo io e lei. Io sono andato contro il mondo per te!”. La loro discussione, dopo un piccolo tira e molla, finisce con un abbraccio di riconciliazione.