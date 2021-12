GF Vip, Soleil "scarica" Alex: "Non provo interesse per lui, la persona che voglio è fuori di qui"

Tra le concorrenti più chiacchierate della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, troviamo Soleil Sorgè. L’italoamericana, che si ritrova al centro dell’attenzione per via della sua conoscenza con Alex Belli, nella giornata di ieri si confronta con Biagio D’Anelli parlando proprio di questo rapporto.

L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” fa capire di non essere minimamente interessata ad avere una conoscenza seria con l’ex attore di “CentoVetrine”, siccome vorrebbe continuare a proseguire il suo rapporto con la persona con cui si sta frequentando al di fuori degli studi di Cinecittà.

Lo sfogo di Soleil Sorgè

“Non c’è quel tipo di interesse da parte mia minimamente, la persona che voglio è fuori di qui” dichiara con assoluta certezza Soleil e, durante il suo sfogo, fa capire di fidarsi ciecamente di lui e lo considera come una sorta di “test”: “Vedremo se sarà la persona per me ci sarà senza ombra di dubbio perché saprà riconoscere il mio intento”.

Parlando della sua relazione con Alex spiega chiaramente di non sentirsi in difficoltà per quello che sta accadendo all’interno della casa, ammettendo però il suo timore di essere ancora presa in giro. Per Biagio invece l’attore dovrebbe dapprima fare chiarezza nella sua mente e successivamente decidere chi preferire tra lei o la sua attuale compagna Delia Duran.

Per Soleil comunque con Alex non può nascere mai un qualcosa di più serio di una semplice amicizia, sottolineando per l’ennesima volta di apprezzarlo molto sul piano umano: “Quello che io ho con Alex con lui è uguale ma va oltre alla complicità c’è una sensazione che mi dà che ha buttato giù ogni paura e ogni blocco. Con Alex non ho questa cosa. Io credo di aver trovato in questa persona tutto quello di cui ho bisogno da parte di un uomo”.