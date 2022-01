GF Vip, Soleil pronta per l’ingresso di Delia: "Farei una cosa a tre con Alex se mi piace la donna"

La presunta storia d’amore tra Alex Belli e Soleil Sorgè, due dei concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini insieme alle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe su Canale 5, continuerà a far discutere con l’ingresso di Delia Duran nella puntata di questa sera.

L’ex protagonista di “CentoVetrine”, almeno inizialmente, ha smentito di provare un sentimento nei confronti di Soleil rivelando che si sarebbe trattato solamente di una presunta “chimica artistica“, ma con il passare del tempo Alex confessa il suo amore nei confronti dell’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”. Nonostante questo però Delia, durante una intervista a “Verissimo”, afferma di aver perdonato il compagno e di volergli dare una seconda occasione.

Soleil Sorgè e l’ingresso di Delia Duran

Intanto la puntata del 14 gennaio porterà l’ingresso di Delia all’interno degli studi di Cinecittà, ove in tanti si aspettano delle scintille tra le due donne. Come riportato da “Biccy” durante il pomeriggio di ieri l’italoamericana, parlando con Sophie Codegoni e Jessica Selassiè, tra il serio e il faceto, dichiara di essere pronta ad avere un rapporto a tre con Alex e Delia.

“Potrei stare anche in una troppia“ afferma con decisione Soleil che poi aggiunge: “Però in tre soltanto se mi piace anche la donna. Con Delia non credo. Io non ho questa cosa di avere troppa possessione. Non scatto così tanto per la gelosia, sono abbastanza sicura. Ognuno ha la propria visione e apertura in merito all’amore, io la vedo in questo modo sono sincera”.

Si aprono quindi nuovi scenari clamorosi sul trio amoroso formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorgè e in tantissimi ormai non escludono colpi di scena già dalla diretta di questa sera. Per di più lo stesso attore nelle scorse settimane non ha escluso che può amare due donne contemporaneamente.