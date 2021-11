GF Vip, Soleil: "non ha più senso stare qui dentro…"

In queste settimane, al ‘Grande Fratello Vip si è parlato moltissimo del triangolo amoroso composto da Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. I primi due sono concorrenti del reality, l’ultima sarebbe la compagna di Alex che gelosa del rapporto tra i due è intevenuta più volte nel programma.

In due degli interventi che ha fatto, Delia ha attaccato duramente Soleil dandogli anche della ‘gatta morta’, poi venerdì sembra esserci stato un chiarimento tra i tre. Delia ha parlato con il suo Alex che gli ha spiegato che non deve essere gelosa, tra lui è Soleil sarebbe solo amicizia. Soleil si è quindi chiarita con Delia e le due sembrerebbero aver sepolto l’ascia di guerra.

A fine puntata, Soleil delusa afferma: “Pensavo che mi avessero chiamata in Mystery Room per parlare di qualcosa di interessante mio e invece no. Ormai sono 2 mesi che sto qua a non so fare cosa. Io sicuramente il 13 esco di qui. Perché non ha più un senso stare qui dentro per i triangoli, ti rendi conto che ormai sono tirata in ballo soltanto per questo? Queste cose non mi interessano, non ne voglio far parte”.

Soleil sembra essere stufa di essere in mezzo a questo triangolo, perchè in ogni puntata viene chiamata solo per la storia con Alex. Minaccia di lasciare il programma il 13 proprio perchè non gli interessa stare in mezzo a tutto questo. Dice che lei ama stare in casa ma non per queste situazioni. Afferma convinta di fare molto altro nel programma ma di essere sempre tirata in ballo solo per questo.

Alex, che ovviamente ascolta lo sfogo dell’amica e compagna di percorso annuisci e afferma anche lui la stessa cosa. Dice di non essere interessato a queste dinamiche e lamenta il fatto che dopo tutto il caos di queste settimane non gli hanno lasciato Delia neanche un’ora.

Ricordiamoci sempre che al Grande Fratello vengono ripresi 24 ore su 24 e che fanno vedere solo ciò che i concorrenti fanno realmente.