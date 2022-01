GF Vip, Soleil manda un messaggio ad Alex belli: la sua risposta su Twitter

Il giorno 13 dicembre l’attore Alex Belli dovette abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Una scelta dettata dal fatto che il marito di Delia Duran non rispettò la distanza di sicurezza con sua moglie, durante il suo incontro. Un’azione incauta, mal ponderata, che gli è costata la permanenza nella casa del GF Vip.

Nonostante questo però, c’è da dire che Belli aveva iniziato a rappresentare l’immagine stessa del colpo di scena, dello scandalo. Ancora oggi infatti si trascina la notizia di quel rapporto che andava ben oltre la semplice amicizia tra lui e Soleil Sorge, tanto che a breve la moglie di Alex, Delia, varcherà quella porta rossa proprio per avere un confronto con l’influencer.

Il messaggio di Soleil e Davide ad Alex e la sua risposta su Twitter

Comunque sia andata, alla fine Alex aveva lasciato un bel ricordo nella casa, tanto che ci sono, ancora oggi, alcuni concorrenti che continuano a salutarlo dalle telecamere. Infatti Soleil e Davide Silvestri hanno inviato un videomessaggio ad Alex, mettendolo alla prova. I ragazzi hanno infatti invitato Alex a rispondere al loro messaggio, scrivendo su qualche social la risposta alla loro richiesta.

Ecco infatti cosa hanno detto ad Alex, sfruttando le telecamere: “Allora scusate: un messaggio per Belli, vediamo se twitta […]Belli check! Ci proviamo. Action. Se scrivi ‘Circensi’, allora vuol dire che ci pensi. Quindi #circensi. Vediamo se ci sei Belli. Sì sì, lo deve twittare ora. Hai 5 minuti di tempo“.

La risposta dell’attore non si è fatta attendere troppo, tanto che tutti gli utenti attendevano con ansia la risposta di Belli e soprattutto monitorando dopo quanto tempo avrebbe risposto. Ecco cosa ha scritto Alex in seguito alla richiesta dei ragazzi: “Action ”CIRCENSI”, vuol dire che ci pensi #alexbelli #gfvip“, con tanto di faccine sorridenti. Insomma un gioco che ha funzionato alla perfezione. Ovviamente per adesso Soleil e Davide non possono sapere che Alex ha risposto al loro gioco, ma con ogni probabilità questa sera Signorini metterà al corrente i ragazzi.