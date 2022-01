GF Vip, Soleil litiga con Manila: "Deve venirmi a chiedere scusa. Non mi dimostra di volermi bene"

Arriva un nuovo scontro nella casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Da un lato vediamo Soleil Sorgè ove questa volta si scontra con Manila Nazzaro per una battuta fatta nei suoi confronti poco gradita.

Nel corso della serata di ieri gli autori del “GF Vip” ha assegnato un nuovo compito ai concorrenti, cioè quello di mandare avanti un piccolo programma radiofonico. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” decide di farsi affiancare da Jessica Selassiè e Barù con quest’ultimo che le ricorda che, almeno inizialmente, doveva esserci Manila al suo posto: “Lei è in cucina a lavare piatti tesoro mio, se vuoi divertirti ci siamo noi. Mi spiace!”.

Questa battuta, come poi si può capire nel giro di pochi minuti, non viene per nulla apprezzata da Manila. Infatti la compagna di Lorenzo Amoruso, durante un confronto con Katia Ricciarelli e Delia Duran, con la cantante lirica che immediatamente dà il proprio appoggio: “Ha detto una brutta cosa. Lei è stata veramente stro**a e se lo dico io… Mi spiace molto dirlo, le voglio bene ma questa cosa è stata stupida“.

Lo sfogo di Soleil Sorgè dopo la lite

Successivamente Manila non si tira indietro e si rende protagonista di un faccia a faccia con Soleil, in cui afferma senza giri di parole nell’essere rimasta molto offesa dalle dichiarazioni della ragazza e non vuole essere presa in giro perché s’impegna per sistemare anche le sue cose.

Soleil afferma di aver semplicemente scherzato, ma lo sfogo fatto da Manila non è stato preso benissimo. Infatti, durante un confronto con Gianmaria, pretende le sue scuse: “È lei che deve venire a chiedermi scusa. Dice che mi vuole bene ma non me lo dimostra”. L’imprenditore napoletano comunque non sembra schierarsi dalla sua parte, poichè invita la ragazza a farsi un esame di coscienza.