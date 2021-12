GF Vip, Soleil e la presunta bestemmia in inglese: alcuni telespettatori chiedono la squalifica

In un modo o nell’altro, Soleil Sorgè riesce sempre a essere una delle concorrenti più discusse di questa edizione del “Grande Fratello Vip“, reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, sin dalle primissime dirette, è riuscita a inserirsi nelle dinamiche del gruppo e far discutere per degli atteggiamenti più o meno controversi.

Nelle ultime settimane però si ritrova al centro dell’attenzione per la sua storia d’amore con Alex Belli, ove l’attore dopo svariati mesi riesce a confessare di provare un qualcosa d’importante nei confronti della giovane influencer. Soleil però ha sempre cercato di frenare ogni tipo di desiderio, affermando nel voler continuare a conoscere un ragazzo, al momento sconosciuto ai fan, al di fuori degli studi di Cinecittà.

Nuove polemiche su Soleil Sorgè

Come si può udire da molti video pubblicati su Twitter, e tra l’altro confermato dai fan del “GF Vip”, Soleil dopo l’ultima diretta del 10 dicembre avrebbe esclamato una bestemmia in inglese: “Oh, my fu*king God!”. Sono bastate quattro parole per agitare il pubblico e chiedere la squalifica per la prossima puntata.

“Per chi dice che la frase pronunciata da Soleil in inglese non ha il significato letterale, dico che anche per molti dialetti italiani è un intercalare (purtroppo) ma è pur sempre una bestemmia” afferma uno dei tanti utenti su Twitter, ma altri ci vanno ancora più duro e ricordano vecchi provvedimenti: “Ok, è una bestemmia anche se detta in inglese ed anche se detta come modo di dire, infatti vale tanto quanto quella di Dosio che ai tempi fu squalificato ERGO: SQUALIFICA PER DIRETTISSIMA, GRAZIE”.

Tanti altri però spezzano una lancia a suo favore: “Io capisco odiare Soleil ma almeno essere oggettivi e riconoscere che quella non è una bestemmia, farebbe sembrare qualcuno meno infantile almeno” oppure: “Ora gli hater rosiconi si applicano sulla bestemmia non detta di Soleil. Aiutiamoli e facciamo un’altra preghierina per loro”. L’ultima parola andrà agli autori e soprattutto ad Alfonso Signorini, ma difficilmente, salvo clamorosi colpi di scena, si prenderanno dei provvedimenti nei confronti di Soleil.