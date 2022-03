GF Vip, Soleil crolla emotivamente, si isola e scoppia in lacrime

Complice forse la stanchezza di restare chiusi per mesi interi in una casa, anche per Soleil è arrivato quel momento in cui si iniziano a provare un mix di emozioni, che vanno dalla tristezza alla malinconia. Emozioni tali non possono far altro che minare l’integrità emotiva di una persona, come sta succedendo in questo ore alla Sorge.

Il tutto nasce dal fatto che la gieffina è stata di getto esclusa dalla nomination di ragazze che avrebbe potuto partecipare alla radio. L’arduo compito di scegliere le partecipanti toccava a Jessica, la quale ha scelto d’impulso Manila, Sophie e Miriana. A quel punto di vede ampiamente Soleil isolarsi completamente dal gruppo.

Soleil scoppie in lacrime e Jessica tenta di rimediare

Non è stato necessario far passare troppo tempo per intuire che forse la Sorge ha incassato il colpo ricevuto per la mancata selezione da parte di Jessica, tanto che la stessa Nazzaro, in camerino, ha iniziato a parlarne, affermando che Jessica dovrebbe cercare di porre rimedio alla cosa, dicendo: “Perdonami, non ci ho pensato. Invece ci tengo tantissimo. E anche Mani è contenta. Cioè, credimi. Veramente!“.

Anche Sophie dice la sua in merito: “Dovresti anche aggiungere una cosa, perché conosco Sole. Dille che stavi parlando con me e che mi hai detto che secondo te Sole c’era rimasta male. E che io ti ho detto che effettivamente sembrava di sì. Così non sembra che io sono venuta da te“.

A quel punto Jessica, forte della discussione appena conclusa, va da Soleil e tenta di convincere la ragazza a partecipare alla radio: “Amo, scusami se non ti ho scelto. Ci ho pensato dopo. Però ho chiesto a Manila se può non farlo. No, non me l’ha detto lei. Io gli ho chiesto se c’eri rimasta male e lei mi ha detto sì. Ho scelto Manila per il fatto della radio. No, dai, ti prego! Vieni! Preparati. Facciamo noi quattro! Dai… Guarda che Manila… Sei sicura? Che cambia? Mi dispiace“.

Soleil, come ci si aspettava, ha declinato l’invito, affermando che quello che contava era l’essere scelta in prima battuta e non come contentino. Chissà ora cosa accadrà nella casa, se i rapporti rimarranno uguali o sarà cambiato qualcosa.