GF Vip, Soleil contro le Selassié: "Hanno l’ossessione di andare in finale. Se hai bisogno di soldi vai a lavorare"

Ormai non è un segreto che le sorelle Lulù e Jessica Selassié stiano facendo di tutto pur di conquistarsi la finale del “Grande Fratello Vip”. Infatti Jessica, poco dopo la diretta, ha confessato: “Io ci tengo, perché andando in due in finale abbiamo più possibilità di vincere quei soldi. Tutto qui, poi a me di avere il titolo di vincitrice non me ne frega niente”.

Una confessione che ha immediatamente scosso Manila Nazzaro, ove l’ex Miss Italia ammette che tutti hanno bisogno di entrate extra. Continuando a parlare con le sorelle Selassié afferma che andare insieme alla diretta finale non è una buona idea, siccome i voti si possono dividere.

Le accuse di Soleil Sorgè alle Selassiè

A esserci rimasta più male dinanzi a queste dichiarazioni è Soleil Sorgè, che non prende di buon grado le affermazioni delle due principesse etiopi, e durante una chiacchierata proprio con Manila Nazzaro afferma: “C’è l’ossessione di arrivare in finale quando invece dovresti guardare a tutto il percorso”.

Manila, come riportato dal sito “Coming Soon“, concorda con il discorso di Soleil e l’italoamericana approfittandone aggiunge: “Se dovessi uscire oggi io ho già vinto. Ho già avuto la mia vittoria, sento di aver imparato tante cose […] A me piacerebbe tantissimo andare in finale, ma lo sai che ti dico? Che se alcune persone sono così disperate di arrivare in finale io gli cedo volentieri il mio posto. Non mi cambia assolutamente nulla. Se hai bisogno di soldi puoi anche lavorare e rimboccarti le maniche“.

Attualmente, secondo i bookmakers, le sorelle Selassié (Jessica e Lulù) sono le favorite per poter vincere la sesta edizione del “Grande Fratello Vip”, con la più piccola leggermente in vantaggio perché ha già conquistato la finale. Comunque la concorrenza non manca, e le sorprese in un reality show sono sempre dietro l’angolo.