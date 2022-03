GF Vip, Soleil colpisce con il gomito Lulù, il panico in casa: "Lunedì non ci sarò"

Anche in casa è possibile provocare incidenti. Anzi, forse sarebbe più opportuno affermare che gli incidenti domestici sono forse quelli con più alta incidenza di sempre. Lo sa bene Lulù che in queste ultime ore è stata vittima di un piccolo incidente nella casa del GF Vip.

Ovviamente il tutto è avvenuto in una circostanza in cui si faceva baldoria ed è stato un avvenimento del tutto casuale, ma che avrebbe potuto trasformarsi in qualcosa di molto più grave.

Lulù colpita al labbro di Soleil: “Lunedì non ci sarò”

Il fatto è accaduto qualche ora fa in piscina. Le principali protagoniste dell’avvenimento sono state Sophie Codegoni, Soleil Sorge e Lulù Selassié. Le ragazze hanno dato vita a un balletto focoso a bordo piscina, con tanto di twerk provocante. Le tre ragazze erano disposte in fila indiana, intente a twerkare.

Lucrezia, disposta in fondo alla fila, riceve inavvertitamente una gomitata in pieno viso da Soleil. All’improvviso il panico scatta nella casa, con Lulù che smette subito di ballare, si porta le mani al viso e corre in bagno. I soccorsi di sua sorella Jessica sono immediati, ma Lulù sembra un fiume in piena di disperazione e panico, arrivando persino ad affermare che non potrà presenziare al prime time di giovedi.

Ecco infatti cosa ha continuato a dire Lulù in merito: “Mi sono fatta male, molto, sì mi ha colpita. Aiutami Jessy. Io giovedì non posso essere in puntata. Non hai capito, non posso esserci, no giovedì non vengo, giovedì non potrò venire. Non posso stare in puntata, no non posso! Aiuto, non posso venire giovedì, non posso Jessy, ho il labbro gigante. Jessica, no guarda, non so cosa fare qui. Mi sta uscendo anche il sangue dalla bocca e dal dente. Prendi il ghiaccio sì portamelo“. Per fortuna il tutto si è risolto con un piccolo gonfiore in corrispondenza del labbro, nulla di così grave.