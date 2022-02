GF Vip, Soleil chiude con Alex Belli: "Deve recuperare il suo matrimonio con Delia, metto fine alla nostra amicizia"

Durante la nuova diretta del “Grande Fratello Vip“, andata in onda straordinariamente di giovedì, si ritorna a parlare del triangolo amoroso formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorgè, ove ormai i tre sono riusciti a conquistare la maggior parte delle dinamiche del reality show.

L’ex protagonista di “CentoVetrine” sembra aver fatto la sua scelta già da un paio di settimana, cioè Delia Duran. La modella venezuelana, dopo un periodo di rinuncia, nei giorni scorsi si avvicina nuovamente ad Alex, scambiandosi con lui alcuni baci e anche un presunto rapporto avvenuto nei bagni degli studi di Cinecittà.

Soleil Sorgè chiude con Alex Belli

L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, stuzzicata da Alfonso Signorini, afferma di volersi tirare dietro da questo rapporto per il bene di entrambi i protagonisti: “Alex deve recuperare il suo matrimonio, non voglio che Delia soffra ancora. Io ho sofferto, ora sono rassegnata. La cosa che mi manca di più in assoluto è la complicità con Alex, per questo ho deciso di mettere fine alla mia amicizia con lui“.

Delia però continua a rimanere dubbiosa sulle parole di Soleil, in cui vengono alimentate dalle sue lacrime causate da Alex Belli, mentre l’italoamericana non crede che loro stiano vivendo un rapporto libero perché, in più circostanze, si sono chiesti di limitarsi vietandosi quindi di spingersi oltre.

Il vero protagonista però diventa Alex Belli che, chiuso nella mistery room insieme alle sue donne, ribadisce per l’ennesima volta il proprio pensiero sull’amore libero: “Sono entrambe splendide, complesse ma decisamente opposte. Ho due amori. Le forme dell’amore sono diverse. C’è un amore umano nei confronti di Sole, però dall’altra parte ho un amore completamente diverso. Do un abbraccio a Sole e do un grande bacio all’amore della mia vita Delia”.

Quest’ultimo confronto quindi, come capitato anche nelle scorse puntate, si termina con un nulla di fatto, ma sicuramente durante la settimana possono cambiare ancora molte cose.