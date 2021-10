GF Vip, Soleil attacca Valentina Nulli Augusti, ma lei non ci sta: "È arida come il deserto"

Il percorso mandato avanti da Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti a “Temptation Island”, il reality show estivo di Canale 5 prodotto da Maria De Filippi che vede la conduzione di Filippo Bisciglia, sta facendo ancora discutere. La presenza, seppur breve, del ragazzo ventenne nella casa più spiata d’Italia ha dato un ulteriore spinta alla loro travagliata storia d’amore.

L’avventura di Tommaso non si può considerare positiva nella casa, dal momento che è stato uno dei primi a essere eliminato dal programma senza essere particolarmente ricordato dia fan. Come se non bastasse la sua ex, Valentina, durante le due ospitate ha sempre sbugiardato il ragazzo, mettendolo spesso in difficoltà.

La frecciatina di Soleil a Valentina

Intanto i ragazzi nella casa si stanno organizzando per Hallowen e per la giornata del 31 ottobre i vipponi pensano ai loro costumi. Come riportato dal sito “Blog Tivvù” Soleil Sorgè, durante una chiacchierata negli studi di Cinecittà, ha lanciato una frecciatina a Valentina: “Come vorrei vestirmi per Halloween? Dalla fidanzata di Tommy”.

A quanto pare la donna non ha preso benissimo l’attacco di Soleil e su Instagram non si tira indietro nel risponderla a tono: “L’ennesima dimostrazione di chi è questa ragazza. Alla luce di ciò che ho detto e fatto capire chiaramente in puntata, quantomeno il silenzio sarebbe dovuto essere la scelta più matura e fine da sposare se non si ha la sensibilità di una seppia. Abbiamo l’ennesima manifestazione di quanto costei sia profonda come una pozzanghera e arida come il deserto. Quando la maschera cade, svela la pochezza imbarazzante di chi si è veramente”.

Un attacco duro che potrebbe aprire a scenari futuri davvero molto interessanti. Non va escluso che Valentina, già accostata in passato come possibile concorrente del “Grande Fratello Vip”, potrebbe entrare nella casa per avere un confronto faccia a faccia con Soleil.