GF Vip, Soleil attacca Gianmaria: "Si finge Briatore, ma è un normale lavoratore. Alle donne regala cose da outlet"

Durante la puntata del 19 novembre del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, i due vipponi Soleil Sorgè e Gianmaria Antinolfi hanno avuto un altro duro confronto all’interno degli studi di Cinecittà.

Come riportato dal sito “Style24” il confronto inizia con Signorini che chiama nel confessionale Gianmaria, ove gli viene mostrata una clip in cui quasi tutte le donne sparlano male di lui. In tanti poi si chiedono praticamente come sia possibile che, pochi giorni prima dell’inizio del “GF Vip”, decide di lasciarsi con Greta Mastroianni per fiondarsi immediatamente su Sophie Codegoni.

Il confronto tra Soleil e Gianmaria

Una volta uscito dal confessionale, Gianmaria inizia ad avere un confronto con le ragazze all’interno del programma. La prima persona di cui parla il vippone è Soleil, che proprio negli ultimi giorni ha dichiarato, senza peli sulla lingua, di non sopportare più la sua persona e di trovarsi ormai al limite.

“Ho provato in tutti i modi ad avere un rapporto con Soleil, ma parla male di tutti alle spalle” afferma Gianmaria che poi aggiunge: “Ci eravamo riavvicinati, ma ha continuato a provocarmi con il suo sarcasmo che è sempre fuori luogo. Non gliene frega di nessuno, o forse non gliene frega niente di me“.

Ovviamente tutti aspettato la frecciatina di Soleil, che non ritarda ad arrivare: “Inizialmente Gianmaria si presenta come una persona dolce, carino, premuroso. Lui dice sempre che fa un sacco di regali alle sue donne, ma poi non è così li compra tutti all’outlet… si finge Briatore ma è un normale lavoratore. Compra regali costosi pensando di potersi far credere ricco quando in realtà mette da parte i soldi per vendersi e poi mangia pasta e piselli”.

Gianmaria, come ci si poteva aspettare, resta di stucco dinanzi alle parole di Soleil, accusandola di essere scesa a un livello fin troppo basso. La Ricciarelli invece si dissocia dalle parole dell’italoamericana, poiché per lei sono delle affermazioni inascoltabili.