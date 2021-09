GF Vip, "Soleil a letto col fidanzato della Cipriani": il gossip

Il “Grande Fratello Vip” è attualmente il contenitore dove frullano più notizie. Sia dentro che fuori la casa, gravitano retroscena, confessioni, accuse. Adesso che i salotti di Barbara d’Urso non ci sono più per parlarne, si cerca strade alternative e quale se non quella dei social. E proprio sui social è stata sganciata una bomba di gossip che riguarda due gieffine e il fidanzato di una di queste.

Andando con ordine, secondo Alberto Dandolo, Soleil avrebbe vissuto una passione travolgente con l’attuale fidanzato di Francesca Cipriani. Il giornalista ne ha parlato su Dagospia. Lui è Alessandro e con la Cipriani si sono conosciuti la scorsa primavera. Francesca ha ammesso a più riprese di essere super innamorata, tanto che quando lui le ha urlato fuori dalla casa, lei è quasi svenuta.

“Avvertite Francesca Cipriani che tal Soleil prima di entrare nella Casa del Gf Vip si sarebbe tro…a il suo fidanzato!“, si legge sul portale diretto da Roberto D’Agostino. Dunque la liaison pare ci sia stata, ne è sicuro Dandolo. Ulteriori dettagli non sono stati aggiunti. Non è chiaro se Soleil l’abbia conosciuto prima della Cipriani oppure durante. Ciò che è certo è che Francesca è all’oscuro della cosa.

Nella casa più spiata d’Italia, Soleil si è ben guardata dal tirar fuori l’argomento. Difatti nessuno ne era a conoscenza. Non è da escludere che, nelle prossime puntate, Alfonso Signorini decida di parlarne. Al momento la Sorge è impegnata sul versante Gianmaria Antinolfi, con il quale la guerra in casa è aperta. Ricordiamo che i due in passato hanno avuto una relazione.

Insomma, al momento nessun cenno al fidanzato della Cipriani, la quale continua a rimanere ignara della cosa. Certo è che se Soleil e Alessandro si sono conosciuti mentre lui era già fidanzato con Francesca, potrebbe accadere la qualunque. Al momento c’è stato solo lo scoop lanciato da Dandolo e nulla più. Non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi.