GF Vip, Sofia Giaele De Donà sente la mancanza di Antonino Spinalbese: "Ho capito che ci tengo tanto"

Del possibile interesse amoroso di Sofia Giaele De Donà nei confronti di Antonino Spinalbese, due dei concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip”, se ne parla praticamente dai primissimi giorni. Infatti l’influencer non ha mai nascosto di provare una certa simpatia verso l’imprenditore nonostante sia sposata con l’americano Bradford Beck.

Proprio per via del suo matrimonio Giaele, nel corso del tempo, ha cercato più volte di prendere le distanze da Antonino, cercando di non approfondire più di tanto la loro conoscenza. Tuttavia nelle ultime ore Giaele ha ammesso di sentire molto la mancanza dell’ex fidanzato di Belén Rodríguez, affermando di aspettarlo a braccia aperte.

Le parole di Sofia Giaele De Donà

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage” l’influencer, chiacchierando nella Casa con Nicole Murgia, rivela di sentire una vera e propria mancanza di Antonino. Nelle sue dichiarazioni però non sembra che ci siano solamente delle parole legate all’amicizia, ma pare che Giaele stia iniziando a prendersi una cotta per lui.

“Mi ha fatto stranissimo vederlo. Dopo avere vissuto tre mesi in Casa con lui, averlo visto lontano, in ospedale, mi ha fatto un effetto bruttissimo“ ha rivelato Giaele per poi aggiungere: “Non ti rendi conto di quanto siano importanti le persone finché non ci sono. Mai avrei pensato che mi mancasse così tanto. Questo distacco non mi ha allontanato da lui, mi ha fatto capire ancora di più quanto ci tengo. Chissà quando torna”.

Successivamente la vippona si dichiara dispiaciuta di aver sprecato tanto tempo con lui: “Mi sono pentita perché nell’ultimo mese l’ho vissuto male. Ci sto male perché penso di avere perso un mese per avere voluto fare la dura, l’orgogliosa, la testarda quando lui ha fatto tantissimo per me fin dall’inizio. È stato un mese buttato via. Mi sono ripromessa che quando rientrerà vorrò vivermi bene il resto di questa esperienza che abbiamo assieme, sereni e felici, senza farmi troppo condizionare”.