GF Vip, slitta l’ingresso di Ginevra Lamborghini: "Ho il Covid. Marco Bellavia? Mi fa sembrare un mostro"

Ginevra Lamborghini, come annunciato Alfonso Signorini nella diretta di lunedì, doveva fare il suo ingresso in questi giorni. Come più volte sottolineato dal conduttore l’ereditera non diventata una nuova concorrente della settima edizione ma era una semplice ospite per poter portare avanti delle nuove dinamiche legate ad Antonino Spinalbese.

Il suo ingresso però non è stato apprezzato dalla maggior parte delle telespettatori dopo la squalifica ottenuta da Ginevra in seguito alla vicenda legata da Marco Bellavia. Lo stesso ex conduttore di “Bim Bum Bam” sui social ha lanciato una frecciatina sia agli autori che alla trasmissione.

Ginevra Lamborghini infastidita da Marco Bellavia

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, Alfonso Signorini durante la diretta rivela che Ginevra non entrerà nella Casa per via della sua positività al Covid-19. La ragazza, con un collegamento, afferma di essere stata piuttosto male durante l’inizio settimana, ma fortunatamente ora le sue condizioni stanno pian piano migliorando.

Successivamente, menzionato da Alfonso Signorini in cui giustifica l’ingresso di Ginevra, ricordando come anche Alex Belli entrò nella Casa nonostante la squalifica, Bellavia spiega il motivo del suo tweet: “Io l’ho perdonata. Non volevo attaccare la situazione. Io e Ginevra siamo in buoni rapporti, ma la cosa mi ha lasciato sorpreso. Poi non è che mi posso incatenare davanti alla porta della casa e non farla entrare. Solo che i social amplificano, le persone interpretano come vogliono. Non volevo essere offensivo né nei confronti di Ginevra, né del Grande Fratello”.

Le sue dichiarazioni però non vengono prese benissimo da Ginevra: “Non si può chiudere tutto a tarallucci e vino. Io ci sono rimasta male Marco per le parole che tu hai speso per me. Non dire che Twitter fraintende. Te l’ho spiegato anche, quando abbiamo avuto modo di chiarirci, che sono tre mesi che ricevo insulti. Fare un’uscita sul web ha contribuito a rendermi ulteriormente il mostro che vorrei cercare di dimostrare che non sono”.

Nella discussione poi intervengono sia Sonia Bruganelli, ove afferma come Marco sapeva benissimo che quel tweet avrebbe potuto scatenare un putiferio contro Ginevra, che Amaurys Pérez. L’ex concorrente infatti accusa Marco Bellavia di essere una persona incoerente: “Se l’hai perdonata non devi scrivere queste cose. Non lo devi scrivere, lei sta subendo le stesse cose che hai subito tu. Sei diventato un leone da tastiera”.