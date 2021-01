GF Vip, Simone Gianlorenzi racconta la telefonata con la moglie Stefania: "Ha pianto per Andrea"

Momenti difficili per Stefania Orlando sia dentro la Casa del “Grande Fratello Vip” che fuori. La gieffina comincia a risentire del lungo percorso e i suoi nervi sembrano sul punto di cedere, soprattutto dopo che Alfonso Signorini l’ha messa al corrente delle ultime affermazioni dell’ex marito Andrea Roncato.

Questo è stato proprio il colpo di grazia finale per la Orlando, insieme alla scoperta del prolungamento del programma. Per questo motivo la redazione ha pensato che fosse opportuno darle la possibilità di parlare con il marito Simone che durante la puntata di “Live – Non è la D’Urso” andata in onda ieri sera 24 gennaio su Canale 5, ha rivelato il contenuto della telefonata.

La telefonata tra Stefania Orlando e il marito Simone

Simone Gianlorenzi ha confermato lo stato di ansia della moglie Stefania che è stata messa al corrente di quanto l’ex marito Andrea Roncato sia stato bersagliato da molti haters sui social. Questa notizia non è stata presa bene dalla gieffina che si è lasciata andare alle lacrime: “Relativamente alla storia di Andrea, mi ha detto: ‘Mi è dispiaciuto molto’. Io le ho detto: ‘Amore, sappi che molta gente è dalla tua parte e Andrea, in questo momento, è pesantemente attaccato sui social’. E lei si è messa a piangere e ha detto: ‘Mi dispiace tanto per Andrea’. Queste sono parole sincere, dette tra me e lei e uno degli autori che ovviamente ascoltava la telefonata, quindi non mi sto inventando nulla“.

Stefania è molto stanca, così come racconta il marito e sicuramente gli ultimi scontri che ha avuto anche con Giulia Salemi confermano che questo percorso per lei sta diventando molto complicato e difficile.

Anche gli altri concorrenti hanno avuto la possibilità di un contatto con i parenti che li stanno seguendo da casa, proprio perché questo insolito prolungamento del reality show ha creato molto scompiglio non solo in Stefania, ma anche negli altri gieffini, soprattutto per chi è rinchiuso nelle quattro mura di Cinecittà fin dagli inizi della trasmissione.