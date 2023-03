GF Vip, Simona Ventura su Alfonso Signorini: "È molto bravo, sta ottenendo un risultato straordinario"

Negli ultimi giorni sta facendo discutere sui social la sfuriata tenuta da Alfonso Signorini nei confronti dei concorrenti del “Grande Fratello Vip“. Il conduttore ha infatti sottolineato la sua intenzione, e quella degli autori, di essere pronto a squalificare in caso di parolacce o comportamenti aggressivi.

La conduzione di Signorini però viene apprezzata da molti personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Simona Ventura. Come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia” in questi giorni la conduttrice ha rilasciato un’intervista a “TAG24 by Unicusano” ove, tra le tante cose, parla anche della settima edizione del reality show in onda su Canale 5.

Le parole di Simona Ventura su Alfonso Signorini

Per Simona Ventura il conduttore sta facendo il massimo con gli elementi attualmente a disposizione: “Trovo Alfonso molto bravo, tra tutti i conduttori lui è riuscito a tirare delle dinamiche interne con pochissimo materiale umano. Non ha più gli ospiti di una volta con nomi altisonanti, per questo sta facendo un risultato straordinario“.

Successivamente ci tiene a dare un consiglio alla stessa rete, rivelando come il futuro dei reality non può continuare a lungo per questa strada. Proprio per questo rivela come sarebbe utile per questi format avere un montaggio che possa dare più ritmo come già spesso capita con “Temptation Island“, che dovrebbe ritornare in onda proprio questa estate sempre su Canale 5.

Simona Ventura parla del suo futuro televisivo

Si concentra poi sulla propria carriera televisiva, ringraziando dapprima Maria De Filippi poiché le ha dato la possibilità di ritornare a lavorare dopo un periodo difficile della sua vita, sottolineando come con lei ci sia un’amicizia importante che duri da molti anni.

Ma l’obbiettivo della Ventura è quello di guardare al futuro: “Ora in TV mi diverto molto in due produzioni. Una si chiama ‘Citofonare Rai2’ ed è il secondo anno, poi c’è il tavolo da Fazio che mi diverte tanto. Tutti mi chiedono di tornare al passato, ma non lo farei mai perché certe cose le ho fatto quando ero al massimo e non mi piace tornare indietro“.