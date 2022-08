Ascolta questo articolo

I telespettatori hanno potuto conoscere Giulia Lisioli durante l’ultima edizione del “Festival di Sanremo“. Le telecamere era puntate tutte su di lei durante l’ultima diretta delle kermesse dal momento che, dopo la proclamazione dei vincitori Blanco e Mahmood, l’artista romano è corso subito da lei in platea per andare ad abbracciarla e baciarla.

Questa storia d’amore, nata tra i banchi di scuola, è durata per molti anni. Il tutto inizia a scricchiolare proprio dopo la sua vittoria del “Festival di Sanremo”, in cui Giulia viene a scoprire grazie a un video che Riccardo, il vero nome di Blanco, baciare un’altra ragazza in discoteca.

Le parole di Giulia Lisioli

La ragazza della discoteca è Martina Valdes, ove attualmente sembra stare ancora insieme a Blanco. Giulia, durante il racconto di questo traumatico evento, ha rivelato di aver sofferto molto ed è dovuta correre in ospedale a causa dei suoi attacchi di ansia.

Il tutto, come riportato da “Blog Tivvù“, viene raccontato alla tiktoker MagnetFalco: “Mi sono sentita ferita, ci sono rimasta male, come è normale, come ogni persona. Però volevo mettere questo puntino, che le persone aggrediscono: lui non mi ha mancato di rispetto, non mi ha fatto le corna, ma mi sono sentita un attimo ferita. Su Instagram pieno, le persone sono tantissime, ecco perché l’ho visto. Sono contenta però di essermi rialzata come volevo. Ora sto abbastanza in pace con me stessa”.

Ammette che, immediatamente dopo queste notizie di gossip, è stata contattata da “L’isola dei famosi” e da Alfonso Signorini per il “Grande Fratello Vip“, rifiutando però senza pensarci due volte. Difatti Giulia afferma di non essere interessata al mondo del gossip: “Alla gente interessa anche il gossip, e sono sincera, chi mi ha smesso di seguirmi vuol dire che non sono interessati a me, ma all’hype e al gossip. Volevo anche chiudere il profilo Instagram”.