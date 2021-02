GF Vip, Signorini sulla D’Eusanio: "Una scheggia impazzita. Le scuse alla Pausini non devo farle io"

Alda D’Eusanio è stata squalificata dal “Grande Fratello Vip” dopo le sue dichiarazioni circa presunte e inesistenti violenze domestiche subite da Laura Pausini che le sono costate azioni legali attualmente in corso. Fino a questo momento Alfonso Signorini, conduttore del reality, non ha mai voluto rilasciare dichiarazioni in merito, ora le cose sono cambiate e su “La Repubblica” ha voluto mettere in chiaro la sua posizione.

Il direttore del settimanale “Chi” ha preso le distanze d questa triste e bislacca vicenda, precisando: “Quando ho sentito Alda mi sono agghiacciato, ho capito che era una scheggia impazzita e ho voluto l’espulsione immediata” facendo intendere, quindi, che anche per lui la decisione di squalificare Alda con effetto immediato, è stata più che giusta, anche se subito dopo ammette che questa scelta è stata necessaria quanto sofferta: “Mi è dispiaciuto“.

Alfonso Signorini rivela un punto di vista diverso del suo GF Vip

A proposito delle scuse alla Pausini, Signorini precisa che le parole della ex gieffina non sono state pronunciate durante una sua diretta, quindi dovrebbe essere la D’Eusanio a porgere le scuse alla cantante: “Le scuse alla Pausini? Se l’avesse detto nel mio serale sarei stato responsabile, deve chiedere scusa la D’Eusanio. Ma mi dispiace per Laura e la chiamerò”.

Signorini ammette di aver sbagliato in varie situazioni, a partire dalla battuta sessista di Mario Balotelli a Dayane Mello. Alfonso non l’ha sentita e quindi non ha avuto modo di riprendere il calciatore in diretta. L’altro episodio che rimpiange di non aver fermato, è stato l’aspro confronto tra Samantha De Grenet e Antonella Elia: “La Elia ha sbagliato e mi sono vergognato di non aver interrotto quella pagina. Ho sbagliato”.

Infine spiega il grande successo del suo reality show nel fatto che il programma si sia “soapizzato“, i concorrenti sono diventati familiari al pubblico, vuoi per la durata eccezionale del programma, vuoi per un cast ricco di personaggi interessanti e variegati: “Gli inquilini del GF diventano vicini di casa, abitanti di un condominio“, anche se precisa che lui non sarebbe mai disposto a entrare nella Casa come vippone: “Non perché sia snob, non ho un pregiudizio nei confronti di questi programmi, ma mi mancherebbero i miei riti quotidiani a cui non sono più disposto a rinunciare. Non è che siano chissà che cosa: il pianoforte, il mio gatto, la mia casa, i miei incontri notturni quando ci sono”.