GF Vip, Signorini soffia l’esclusiva di Francesco Baccini a "Live": la D’Urso spiega il retroscena

Nello studio di “Live – Non è la D’Urso“, il contenitore della domenica sera condotto da Barbara D’Urso su Canale 5, sarebbe dovuto entrare Francesco Baccini per parlare delle dichiarazioni di Maria Teresa Ruta circa una loro passata relazione. A grande sorpresa, però, al suo posto compare il figlio Michael e ben presto la conduttrice è costretta a spiegare questo inaspettato cambio di programma.

La presenza di Baccini, infatti, era stata annunciata dal promo del programma stesso e al TG5, ma qualcosa è andato storto e il cantante non ha fatto il suo ingresso nello studio di “Live“. Barbara D’Urso ha dovuto giustificare questa assenza ai suoi telespettatori e, senza rivelare il vero motivo, ha fatto ben intendere cosa fosse successo.

Live – Non è la D’Urso, la conduttrice spiega l’assenza di Francesco Baccini

L’instancabile conduttrice Mediaset inizia col dire che l’annuncio di Francesco Baccini è stato fatto solo dopo aver ricevuto la conferma scritta dell’artista: “In questo caso Francesco Baccini e dal suo agente, poi è sopraggiunta una cosa che adesso non posso dirvi ma che comprenderete penso nei prossimi giorni. Per questo motivo abbiamo invitato il figlio di Baccini, Michael”.

Nessun riferimento al “Grande Fratello Vip“, anche se in effetti la conferma che a mescolare le carte siano stati proprio Alfonso Signorini e il suo programma arriva grazie ad un comunicato stampa targato Mediaset, in cui si legge: “Maria Teresa avrà modo di incontrare una vecchia fiamma: Francesco Baccini sarà sulla passerella di “Gf Vip” per confrontarsi con lei alla luce delle dichiarazioni fatte nelle scorse puntate proprio dalla Ruta”.

Quindi il retroscena è stato svelato e – velatamente – anticipato dalla stessa D’Urso. Lo staff del GF Vip si sarebbe accaparrato in esclusiva la partecipazione di Francesco Baccini che stasera avrà un confronto diretto con Maria Teresa Ruta dopo che le dichiarazioni su una loro passata love-story.