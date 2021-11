GF Vip, Signorini sbotta contro Lulù: "Sei una persona maleducata"

Lulù Selassié riesce nuovamente a far perdere la pazienza ad Alfonso Signorini, il conduttore della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” in onda su Canale 5. La principessa già dalle scorse settimane ha fatto infuriare il direttore del settimanale “Chi” a causa di alcuni atteggiamenti, ritenuti da lui poco consoni, nei confronti di Manuel Bortuzzo.

Qui l’enorme bufera si scatena a causa delle nomination. Al televoto sono andate nella scorsa diretta Lulù Selassié e la sorella Clarissa, Carmen Russo, Soleil Sorgè e Manila Nazzaro. A riuscire a salvarsi per prima sono le prime tre, e quindi al testa a testa finale ci vanno le due principesse etiope.

Lulù sbotta e Alfonso Signorini attacca la principessa

Gli autori del “Grande Fratello Vip”, come succede per ogni vippone al televoto, ha deciso di preparare una sorpresa, tra cui è compresa Lulù. La ragazza però non ci sta, facendo capire di essere poco felice ad accettare il verdetto della gente e, chiudendosi in bagno fermando quasi la diretta, si lascia andare ad alcune esclamazioni poco carine: “Lasciatemi stare. Avete rotto il ca**o, non voglio uscire (dal bagno n.d.r) e non voglio nessuna sorpresa. Non me ne frega un ca**o, io me ne vado”.

Signorini, probabilmente stufo dagli atteggiamenti tenuti dalla principessa, invita le due sorelle a lasciarla perdere: “Clarissa, Jessica lasciate vostra sorella là e ditele che è una grandissima maleducata, inconsulta e incosciente. Certe espressioni non le accetto nel mio programma. Se a Lulù non gliene frega niente della sorpresa, a noi non ce ne frega niente di Lulù e delle sue bizze e io non fermo la trasmissione per lei”.

Al televoto alla fine si salva proprio Lulù, con Clarissa che quindi deve giocoforza abbandonare il gioco invitando, con un pizzico di commozione, gli altri vipponi a prendersi cura delle altre due sorelline.